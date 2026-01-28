टैरो राशिफल 29 जनवरी: मेष, कन्या, तुला और कुंभ को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का आज का टैरो भविष्यफल

Tarot Rashifal 29 January 2026: टैरो राशिफल 29 जनवरी 2026 : आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र भगवान विष्णु के 1000 नामों का पवित्र पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। होती हैं। गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाने से भी गुरु मजबूत होता है और जरूरी कार्यों में सफलता मिलती है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या के अनुसार आज मेष , कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए दिन सौभाग्य लेकर आ रहा है। बाकि राशियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पढ़िए आज का पूरा टैरो राशिफल। (Today Rashifal)