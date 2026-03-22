Budh Gochar in Meen Rashi: अप्रैल में बुध की बदली चाल, वृषभ, मिथुन, कन्या समेत 12 राशियों का भाग्य कैसे होगा प्रभावित?

Budh Gochar in Meen Rashi: अप्रैल में बुध की बदली चाल का असर अब हर राशि के भाग्य पर साफ नजर आने वाला है। 11 अप्रैल 2026 को बुध मीन राशि में प्रवेश कर नीच के हो जाएंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। इस दौरान वृषभ, मिथुन, कन्या समेत 12 राशियों की सोच, निर्णय क्षमता और संवाद शैली प्रभावित होगी। ऐसे में यह गोचर किसके लिए लाभकारी रहेगा और किसे सतर्क रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं।