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Budh Gochar in Meen Rashi: अप्रैल में बुध की बदली चाल, वृषभ, मिथुन, कन्या समेत 12 राशियों का भाग्य कैसे होगा प्रभावित?

Budh Gochar April 2026: अप्रैल 2026 में बुध ग्रह का मीन राशि में गोचर ज्योतिष के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 11 अप्रैल की रात यह परिवर्तन होगा और 30 अप्रैल तक बुध इसी राशि में रहेंगे। आइए राशियों के अनुसार इसका प्रभाव समझते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 22, 2026

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Mercury Transit: अप्रैल में बुध की चाल बदलेगी किस्मत|फोटो सोर्स- Freepik

Budh Gochar in Meen Rashi: अप्रैल में बुध की बदली चाल का असर अब हर राशि के भाग्य पर साफ नजर आने वाला है। 11 अप्रैल 2026 को बुध मीन राशि में प्रवेश कर नीच के हो जाएंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। इस दौरान वृषभ, मिथुन, कन्या समेत 12 राशियों की सोच, निर्णय क्षमता और संवाद शैली प्रभावित होगी। ऐसे में यह गोचर किसके लिए लाभकारी रहेगा और किसे सतर्क रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं।

मेष राशि

मेष राशि के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है, जिससे कामों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए विवाद से बचना जरूरी है। आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं और योजनाएं भी कमजोर पड़ सकती हैं। धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ संकेत लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि के संकेत हैं, जबकि व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय सोच-समझकर निर्णय लेने का है। करियर में प्रगति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता आपको आगे बढ़ाएगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। काम और आराम के बीच संतुलन जरूरी है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। विदेश यात्रा या शिक्षा के योग बन सकते हैं। आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा और आप सामाजिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगी, जिससे करियर में भी लाभ मिलेगा।

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, क्योंकि अचानक नुकसान की संभावना है। कार्यस्थल पर अस्थिरता रह सकती है और वरिष्ठों से मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा, जो मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। करियर में प्रगति, पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यापार में भी तेजी आएगी। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। सही निर्णय लेने से यह समय आपके लिए सफलता से भरा हो सकता है।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को इस दौरान अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। काम में रुकावटें आ सकती हैं और परिणाम उम्मीद से कम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है, इसलिए खर्च और निवेश में सावधानी जरूरी है। परिवार का सहयोग जरूर मिलेगा।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अवसरों से भरा रहेगा। करियर में उन्नति और आय में वृद्धि के संकेत हैं। हालांकि भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। परिवार और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

धनु राशि

धनु राशि के लिए घर और करियर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और काम में नए आइडिया सफलता दिला सकते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति संभव है, बस संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

मकर राशि

मकर राशि वालों को इस दौरान सावधानी से निर्णय लेने की जरूरत है। विरोधी सक्रिय रह सकते हैं और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए यह गोचर सकारात्मक परिणाम दे सकता है। वाणी में प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है, खासकर खानपान पर ध्यान दें।

मीन राशि

मीन राशि के लिए यह गोचर सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि बुध आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी सोच और व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें। करियर और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

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राशिफल 2026

Published on:

22 Mar 2026 10:15 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Budh Gochar in Meen Rashi: अप्रैल में बुध की बदली चाल, वृषभ, मिथुन, कन्या समेत 12 राशियों का भाग्य कैसे होगा प्रभावित?

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