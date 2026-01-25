Guru Budh Gochar: नवपंचम राजयोग 2026: बुध-गुरु के मिलन से इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा, बदलेगा भाग्य

कुंभ वालों के लिए ये राजयोग बहुत शुभ रहेगा। लग्न में बुध की मौजूदगी से आपकी बुद्धि, बातचीत की कला और फैसले लेने की ताकत मजबूत होगी। लोग आपकी बातों से इंप्रेस होंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा। पांचवें भाव में बृहस्पति होने से पढ़ाई, करियर और रचनात्मक कामों में जीत के मौके मिलेंगे। स्टूडेंट्स को शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। योग आपकी आर्थिक हालत भी मजबूत करेगा निवेश से फायदा दिख रहा है। रोमांटिक रिश्ते भी ठीक रहेंगे, और बच्चों से खुशी मिलेगी।