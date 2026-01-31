Aaj Ka Rashifal 1 February: आज का राशिफल : माघी पूर्णिमा पर रविपुष्य योग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 1 February 2026: आज रविवार, 1 फरवरी 2026 को माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन स्नान-दान, व्रत और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आज चंद्रमा कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और साथ ही रविपुष्य योग, सर्वार्थसिद्धि योग एवं राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो दिन को विशेष रूप से फलदायी बना रहा है। आइए जानते हैं ज्योतिष मुकेश भारद्वाज से आज का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल, साथ में शुभ रंग और लकी नंबर।