Kumbh Rashifal 2026: नए साल में बढ़ सकती हैं कुंभ राशिवालों की मुश्किलें, लापरवाही से बचें

kumbh rashifal 2026 (PC: gemini generated)
Kumbh Rashifal 2026: आने वाला साल कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आने वाला है। यह राशिफल पूरी तरह वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, जिसमें करियर, बिजनेस, सेहत, लव लाइफ, शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक जीवन से जुड़ी विस्तृत भविष्यवाणियां शामिल हैं। साल 2026 में होने वाले ग्रहों के गोचर के आधार पर आसान उपाय भी सुझाए गए हैं, ताकि कठिन समय में भी आप बेहतर निर्णय ले सकें।
राशिफल के अनुसार, इस साल कुंभ राशि वालों की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है। शनि पूरे साल दूसरे भाव में रहेगा, जिससे खानपान बिगड़ने और पाचन संबंधी समस्या का खतरा रहेगा। राहु भी 5 दिसंबर तक लग्न में बैठा रहेगा, जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
हालांकि, बृहस्पति जनवरी से 2 जून तक पांचवें भाव में रहकर अपनी नौवीं दृष्टि से आपकी सेहत को संभालने में मदद करेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति कमजोर रहेगा, इसलिए इस समय विशेष सावधानी रखें। कुल मिलाकर, सेहत के लिए साल सामान्य से कमजोर रहेगा—इसलिए हेल्दी डाइट और रूटीन ज़रूरी होगा।
पढ़ाई के लिए यह साल अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य बाधा बन सकता है। राहु–केतु की वजह से ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखना होगा।
बृहस्पति 2 जून तक शिक्षा के लिए बेहतरीन योग बना रहा है और उच्च शिक्षा व कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता मिल सकती है।
2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च राशि में रहेगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष लाभ मिलेगा।
बिजनेस करने वालों को साल 2026 में सामान्य परिणाम मिलेंगे। मंगल और सूर्य कुछ सपोर्ट देंगे, लेकिन राहु–केतु सातवें घर को प्रभावित करेंगे, इसलिए पार्टनरशिप और नए निवेश में जोखिम न लें।
साल बिना बड़े बदलाव के सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा, इसलिए स्टेबल प्लान पर टिके रहना बेहतर होगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह साल मिश्रित रहेगा। राहु–केतु के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। 2 जून तक बृहस्पति नौकरी में प्रगति दिलाएगा और 2 जून–31 अक्टूबर के बीच अच्छे कॉन्टैक्ट और अवसर मिलेंगे। 31 अक्टूबर के बाद प्रमोशन की संभावनाएँ मजबूत होंगी।
आर्थिक स्थिति साल भर संतुलित रहेगी। बृहस्पति लाभ दिलाएगा, लेकिन दूसरे घर में मौजूद शनि सेविंग करने नहीं देगा। 2 जून–31 अक्टूबर के बीच फिजूलखर्ची कम होगी। निवेश में सावधानी रखें और नया इन्वेस्टमेंट न करें।
लव लाइफ सामान्य रहेगी। शुक्र और बुध अच्छा साथ देंगे, लेकिन राहु शक पैदा कर सकता है। 2 जून तक बृहस्पति रिश्तों में मिठास बढ़ाएगा। 31 अक्टूबर के बाद शादी के योग मजबूत होंगे। शादीशुदा जीवन में छोटी-मोटी परेशानियां रह सकती हैं, इसलिए धैर्य जरूरी है।
शनि परिवार में तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए कम्यूनिकेशन में स्पष्टता बनाए रखें। घरेलू जीवन सामान्य रहेगा और शुक्र इसकी रक्षा करेगा। कुल मिलाकर, परिवार में थोड़ी सावधानी और शांत माहौल जरूरी रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग