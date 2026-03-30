Monthly Rashifal April 2026 : मासिक राशिफल : सूर्य-शुक्र-शनि के बड़े बदलाव, पढ़ें मेष से कन्या तक का राशिफल

Monthly Rashifal April 2026 : मासिक राशिफल अप्रैल 2026 : अप्रैल 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान कई प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कई शुभ राजयोगों का निर्माण होगा। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे, वहीं 19 अप्रैल को शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा मंगल, बुध और शनि के गोचर से मंगलादित्य योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग और मालव्य राजयोग जैसे प्रभावशाली योग बनेंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों का असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, स्वास्थ्य और संबंधों पर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं अप्रैल 2026 का विस्तृत मासिक राशिफल।