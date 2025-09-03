Parivartini Ekadashi 2025: एकादशी पर धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश इन राशियों के लिए लाभकारी

Parivartini Ekadashi 2025: एकादशी का पावन दिन हिन्दू धर्म में एक अत्यंत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। जब भी यह तिथि आती है, तो ग्रह-नक्षत्र का विशेष संयोग बनता है और इसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है।आज, 3 सितम्बर 2025 को चन्द्रमा धनु राशि में है और सुबह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तथा दिन में भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुछ राशियों के लिए आज का दिन बेहद ही खास और लाभकारी रहने वाला है।आइए जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से कि किन-किन राशियों के लिए यह संयोग शुभ संकेत दे रहा है और उनके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं।