Aaj Ka Rashifal 31 March : आज का राशिफल 31 मार्च 2026: किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 31 March : आज का राशिफल: मेष से मीन तक जानें किसे मिलेगा पैसा और किसे झटका (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Aaj Ka Rashifal 31 March 2026 : राशिफल 31 मार्च 2026 : आज का दिन ऊर्जा और संतुलन के बीच बदलाव का संकेत दे रहा है। जहां एक ओर कुछ राशियों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी, वहीं कई लोगों के लिए सफलता और लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। ग्रहों की चाल यह दर्शाती है कि आज का दिन व्यावहारिक सोच, भावनात्मक संतुलन और सही रणनीति अपनाने का है। करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal 31 March 2026)।
मेष राशि वालों के लिए आज ग्रह दशा अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ा काम हाथ में लेने से पहले कई बार सोच लें। आज आपके खर्चे काफी बढ़े रहेंगे और इस कारण से आपका तनाव काफी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी और आपके कुछ विरोधी आज सिर उठा सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में काफी धन खर्च करने के बाद सफलता मिलेगी। राजनीति और कानून से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। किसी व्यक्ति पर पैसों के मामले में भरोसा न करें।
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है। ग्रहों की चाल से आपको लाभ होगा और आपकी आय में वृद्धि होगी। नौकरी में इंक्रीमेंट के बारे में विचार किया जा सकता है, इसलिए कोई ऐसा न करें कि अधिकारी आपके खिलाफ हो जाएं। प्रेमी जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी भरा रहेगा और आप रिश्ते में बढ़ते प्यार से अभिभूत रहेंगे। जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता खूबसूरत बनेगा और आज आप उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान भी कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों को संतान की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। व्यापार के लिए दिन सफल रहेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है और आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। आप लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करेंगे। आप जहां काम करते हैं, वहां आज आपकी ही चर्चा होगी। आपके प्रदर्शन की लोग तारीफ करेंगे। आप मन लगाकर खूब मेहनत करेंगे। आपके वरिष्ठ भी आपके पक्ष में नजर आएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपका ध्यान आकर्षित करेंगी लेकिन इन सबके बावजूद आप अच्छा तालमेल बनाकर रख पाएंगे और अपने प्रेम जीवन का आनंद उठा पाएंगे।
कर्क राशि वालों पर किस्मत मेहररबान रहेगी और सभी कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिससे आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आज आपको किसी खूबसूरत जगह की यात्रा करने का मौका मिलेगा, जहां जाने से मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में ताजगी आएगी। सेहत में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आर्थिक मामलों में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और भाई-बहनों की मदद से आप अपने करियर में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं।
सिंह राशि वालों के लिए आज लाभ का दिन है। ग्रहों का गोचर आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। कुछ बातें हैं जो आपने किसी को नहीं बताईं। आज उन बातों पर कहीं चर्चा हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और कुछ आर्थिक चिंताएं भी आपको परेशान करेंगी लेकिन अंदर से एक आवाज आएगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं और इससे आप आत्मविश्वास से भरे दिखाई देंगे। घर में कुछ चुनौतियां आपके रूटीन को प्रभावित कर सकती हैं। फिर भी ईश्वर की कृपा से आज आप हर क्षेत्र में अपना 100 फीसदी योगदान देते हुए नजर आएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल है। ग्रहों और सितारों की चाल आज आपके व्यवसाय के लिए कोई नई खुशखबरी लेकर आएगी। आज आपको कुछ नए लोगों से व्यापारिक सौदे प्राप्त हो सकते हैं। जिससे आपका कारोबार चमकेगा। दांपत्य जीवन में भी तनावपूर्ण स्थितियों का अंत होगा और एक दूसरे के प्यार में आप लोग खुश रहेंगे। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम पर कोई व्यापार करते हैं तो आप लाभ के हकदार होंगे और आज आप उनके नाम पर कोई संपत्ति खरीदने में भी हाथ आजमा सकते हैं, जिसमें आपको लाभ मिलेगा। मन में गुस्सा जरूर रहेगा, जो बीच-बीच में आपको परेशान करेगा, लेकिन आपके आस-पास की परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी।
तुला राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए भूलकर भी धन का निवेश न करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने पहले से ही कहीं निवेश किया हुआ है तो आज उस निवेश का अच्छा परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। आज किसी कारण से आपके खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्थिति पक्की होगी और अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आज का दिन आपके नाम रहेगा। खानपान संबंधी परेशानी के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। धन प्राप्ति के लिए आज आप कोई अलग रास्ता अपना सकते हैं। हालांकि, समस्याएं हो सकती हैं।
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए लाभ का दिन है। आज आपके चारों ओर प्रेम की हवा फैलेगी, जिससे आपका दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। आज आप अपने प्यार को खुलकर महसूस करेंगे और अपने पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको संतान का सुख मिलेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले आपको सफलता देंगे और आज कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। किसी लंबी यात्रा की योजना बन सकती है। आज आपका भाग्य प्रबल रहेगा।
धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ है और आपके लिए विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति आज आपके लिए कुछ खास लेकर आई है। मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा और परिवार का प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। आज आप परिवार की जरूरतों को समझेंगे और आपका पूरा ध्यान घरेलू जीवन पर रहेगा। आज आपकी अपनी मां के लिए कुछ करने की इच्छा होगी और हो सकता है उन्हें कोई बढ़िया तोहफा दें। नए वाहन या नए घर को खरीदने की इच्छा तीव्र होगी और इस दिशा में प्रयास भी होंगे। आप अपने काम को लेकर भी लापरवाही नहीं करेंगे। मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा।
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशनुमा बीतेगा और पुरानी यादें ताजा करने का भी मौका मिलेगा। आज दोस्तों से मिलने में समय व्यतीत करेंगे और खूब गपशप करेंगे। भाई-बहनों की ओर से कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा, जिससे आपके चेहरे पर खुशी आएगी। किसी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और खुद को आत्मविश्वास से भरपूर समझकर व्यापार में कुछ बड़े फैसले भी लेंगे। आज का दिन आपकी क्षमता की परीक्षा लेगा।
कुंभ राशि वालों के लिए आज ग्रहों की स्थिति शुभ है और आज आर्थिक चुनौतियां कुछ कम होंगी। कहीं से पैसा आपके पास आएगा, जिससे आपको राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। कर्ज में कमी आएगी, लेकिन किसी बड़ी संपत्ति में निवेश के लिए आप बैंक से लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं। आज आपको अच्छा भोजन करने का सुख प्राप्त होगा और परिजनों के साथ कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर भी चर्चा करेंगे। आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट भी आ सकती है। इससे बचना जरूरी होगा। व्यापार में लाभ होगा।
मीन राशि वालों के लिए आज ग्रहों की दशा शुभ है और आज जहां हाथ रखोगे वहीं सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सेहत भी मजबूत रहेगी। आज आप अपना दांपत्य जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करेंगे और अपने जीवनसाथी के लिए कुछ ऐसा खरीदेंगे जिससे वो बेहद खुश होंगे। व्यापार के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपको कोई बड़ा मुनाफ़ा मिलने का मौका मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से बड़ा लाभ मिलने के योग बनेंगे। आज का दिन आपको आगे बढ़ने के कुछ नए मौके दे सकता है।
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