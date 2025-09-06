Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Saptahik Rashifal 7 to 13 September 2025: मेष से कन्या राशि तक, इस हफ्ते आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं? जानिए करियर, भाग्य और सेहत की भविष्यवाणी

Saptahik Rashifal 7 to 13 September 2025: मेष से लेकर कन्या राशि तक इस हफ्ते के प्रमुख राशिफल करियर में उतार-चढ़ाव, भाग्य का साथ, और स्वास्थ्य से जुड़े सुझाव।आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से, मेष से कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह।

भारत

MEGHA ROY

Sep 06, 2025

7 सितंबर से 13 सितंबर 2025 तक का राशिफल, Horoscope 7 September to 13 September 2025, Horoscope of the week,
Weekly Rashifal 7 September to 13 September 2025 (photo- patrika)

Saptahik Rashifal 7 to 13 September 2025: सितारों की चाल एक बार फिर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालने वाली है। यह सप्ताह (7 से 13 सितंबर 2025) करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और धन से जुड़े मामलों में कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है।चाहे आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हों, रिश्तों में नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हों या सेहत को लेकर सतर्क हों ग्रहों की स्थिति आपके निर्णयों को कैसे प्रभावित करेगी?जानिए मेष से लेकर कन्या राशि तक इस हफ्ते के प्रमुख राशिफल करियर में उतार-चढ़ाव, भाग्य का साथ, और स्वास्थ्य से जुड़े सुझाव।आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से, मेष से कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह।

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि (Weekly Horoscope Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य तेजी से पूरे होते हुए नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें

Monthly Tarot Rashifal September 2025: सितंबर टैरो राशिफल, मेष, मिथुन या कन्या? टैरो बता रहा है किसके सितारे रहेंगे बुलंद इस महीने
राशिफल
September 2025 Masik Tarot Rashifal, September ka tarot rashifal,

करियर: इस सप्ताह आपके करियर में नई संभावनाएं दिखाई देंगी। आपकी कार्यशैली और समर्पण से सीनियर्स प्रभावित होंगे और आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पदोन्नति या मनचाही ट्रांसफर की संभावना है।

स्वास्थ्य: सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। ऊर्जावान महसूस करेंगे और किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं है। हालांकि, अत्यधिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार जरूरी है।

प्रेम और रिश्ते: प्रेम संबंधों में मधुरता और गहराई आएगी। आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें और रोज़ाना सिंदूर का तिलक लगाएं।

साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि (Weekly Horoscope Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आप जिस ओर भी हाथ बढ़ाएंगे, वहां सफलता और धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी।

करियर: सप्ताह व्यवसाय और करियर के लिए लाभकारी है। नई योजनाएं बन सकती हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सतर्क रहना होगा। खानपान में लापरवाही से परेशानी हो सकती है। नियमित दिनचर्या और नशे से दूरी बनाए रखें।

प्रेम और रिश्ते: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और संबंधों में स्थिरता आएगी। विवाहित जीवन में सामंजस्य और सुकून रहेगा। अविवाहितों को प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है।

उपाय: श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि (Weekly Horoscope Gemini)

यह सप्ताह मेहनत और सतर्कता का है। धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले ही आपको सही दिशा देंगे।

करियर: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को अपने कामकाज में अतिरिक्त भागदौड़ करनी पड़ सकती है। काम से जुड़ी यात्राएं थकाने वाली रहेंगी, लेकिन उनसे तुरंत अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि वे आपके प्रयासों में रुकावट डाल सकते हैं। धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें और निवेश या नौकरी बदलने का निर्णय लेते समय किसी शुभचिंतक से राय अवश्य लें।

स्वास्थ्य: यात्रा और भागदौड़ के कारण शरीर में थकान और मानसिक दबाव रह सकता है। नींद पूरी लें और संतुलित आहार का पालन करें। योग और ध्यान आपको मानसिक शांति देंगे।

प्रेम और रिश्ते: प्रेम संबंधों में छोटी-सी गलतफहमियाँ बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की बात को समझें और संवाद को अहमियत दें। विवाहित जातकों को जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धाभाव से गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि (Weekly Horoscope Cancer)

यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। शुरुआत में शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न होगा। जिन कामों को लेकर आप लंबे समय से प्रयासरत थे, वे अब समय पर पूरे होते दिखाई देंगे। बच्चों से जुड़ी कोई चिंता दूर होने पर आप चैन की सांस लेंगे। घर-परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्यों का वातावरण बनेगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप सामान्य रहेंगे। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और नियमित नींद का सहारा लें।

करियर और कारोबार: करियर के क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप नई योजनाओं से जुड़ सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध ज़्यादा लाभकारी रहेगा। प्रॉपर्टी, मकान या वाहन की खरीद का सपना पूरा हो सकता है।

प्रेम और रिश्ते: निजी संबंधों में आप खुद आगे बढ़कर तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसका सकारात्मक असर दिखेगा। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और गहरा होगा, वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव की संभावना है।

उपाय: प्रतिदिन शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि (Weekly Horoscope Leo)

यह सप्ताह आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। शुरुआत में योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। खर्चे आय से अधिक रहेंगे, जिससे आर्थिक दबाव महसूस होगा। व्यवसाय में जल्दबाजी से बचें और बड़ी डील करते समय अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: आप और आपके जीवनसाथी की सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। छोटी-मोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें।

करियर और कारोबार: साझेदारी में काम कर रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। मध्य सप्ताह में यात्रा या तीर्थाटन की संभावना है, जहां आपको प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। यह मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है। सप्ताह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत राहतभरा रहेगा और निजी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा।

प्रेम और रिश्ते: प्रेम संबंधों में पार्टनर हर मुश्किल समय में आपका साथ देंगे। परिवार और शुभचिंतक भी आपका मनोबल बढ़ाएंगे।

उपाय: प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि (Weekly Horoscope Virgo)

यह सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा। लंबे समय से नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। बिजनेस विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और यात्राएं लाभकारी साबित होंगी।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। जीवनशैली संतुलित रखें और खानपान में लापरवाही न करें।

करियर और कारोबार: सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के नए स्रोत मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी। आपको किसी खास कार्य या उपलब्धि के लिए सम्मान भी मिल सकता है।

प्रेम और रिश्ते: रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे, साथ ही कोई प्यारा सरप्राइज भी मिल सकता है।

उपाय: प्रतिदिन श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।

`

ये भी पढ़ें

Monthly Tarot Rashifal September 2025: धनु को संपत्ति लाभ, मीन को मेहनत का फल, पढ़ें सभी राशियों का टैरो मासिक राशिफल
राशिफल
September 2025 tarot card horoscope aries, September 2025 Tarot Horoscope,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल

weekly horoscope

Updated on:

06 Sept 2025 11:45 am

Published on:

06 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Rashifal 7 to 13 September 2025: मेष से कन्या राशि तक, इस हफ्ते आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं? जानिए करियर, भाग्य और सेहत की भविष्यवाणी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट