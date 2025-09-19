Surya Grahan Effects on Love Life: लव लाइफ में दरार डालने आ रहा सूर्य ग्रहण, ज्योतिषी ने किया सतर्क, बताए उपाय

Surya Grahan Effects on Love Life: सूर्य ग्रहण का असर केवल एक खगोलीय घटना नहीं होता, बल्कि इसका अच्छा और बुरा प्रभाव हर जीव-जन्तु पर पड़ता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि सृष्टि में जो भी घटनाएं होती हैं, उनका किसी न किसी प्रकार से जीवन पर प्रभाव अवश्य होता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण भी कोई सामान्य घटना नहीं है। यह ग्रहण खासकर राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है, जो कई बार हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकता है।जब बात लव लाइफ की आती है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान रिश्तों में दरार, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस बार भी ज्योतिषाचार्य विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं, ताकि ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके।इस लेख में हमने सीतेश बजाज, एस्ट्रोलॉजर से बात की, जिन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण प्रेम संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है।