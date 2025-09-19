Patrika LogoSwitch to English

Surya Grahan Effects on Love Life: लव लाइफ में दरार डालने आ रहा सूर्य ग्रहण, ज्योतिषी ने किया सतर्क, बताए उपाय

Surya Grahan Effects on Love Life: सूर्य ग्रहण कोई सामान्य घटना नहीं है। यह ग्रहण खासकर राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है, जो कई बार हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकता है।इस लेख में हमने सीतेश बजाज, एस्ट्रोलॉजर से बात की, जिन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण प्रेम संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 19, 2025

Solar eclipse effect on love life, Surya grahan 2025, Surya grahan ,
Solar Eclipse Affects Your Love Life According to Horoscope|फोटो सोर्स - Freepik

Surya Grahan Effects on Love Life: सूर्य ग्रहण का असर केवल एक खगोलीय घटना नहीं होता, बल्कि इसका अच्छा और बुरा प्रभाव हर जीव-जन्तु पर पड़ता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि सृष्टि में जो भी घटनाएं होती हैं, उनका किसी न किसी प्रकार से जीवन पर प्रभाव अवश्य होता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण भी कोई सामान्य घटना नहीं है। यह ग्रहण खासकर राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है, जो कई बार हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकता है।जब बात लव लाइफ की आती है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान रिश्तों में दरार, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस बार भी ज्योतिषाचार्य विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं, ताकि ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके।इस लेख में हमने सीतेश बजाज, एस्ट्रोलॉजर से बात की, जिन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण प्रेम संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है।

मेष राशि की लव लाइफ

2025 का सूर्य ग्रहण मेष राशि के जातकों की लव लाइफ में तनाव और दूरियां ला सकता है। जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल में कमी आ सकती है, जिससे रिश्ते में दरार की स्थिति बन सकती है। छोटे-छोटे मतभेद भी बड़े झगड़ों का रूप ले सकते हैं। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना अत्यंत आवश्यक होगा।

आर्थिक स्थिति: ऋण संबंधित मामलों में सतर्क रहें। पुनर्भुगतान में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है।
करियर: सहकर्मियों से मतभेद संभव हैं। कार्यस्थल पर तनाव बढ़ सकता है, जिसके लिए समय प्रबंधन बेहद जरूरी होगा।

वृष राशि की लव लाइफ

वृष राशि वालों के लिए यह समय प्रेम संबंधों में उलझनों से भरा हो सकता है। पुराने मतभेद फिर से उभर सकते हैं और साथी से दूरी का अहसास हो सकता है। पारिवारिक रूप से भी माता-पिता के साथ तनाव बढ़ सकता है, जिससे घरेलू वातावरण प्रभावित होगा।

आर्थिक स्थिति: जोखिम भरे निवेश (जैसे शेयर बाजार या जुआ) से बचें। बच्चों की शिक्षा से जुड़ी आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
करियर: रचनात्मक कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, और आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। सट्टा निवेश से दूर रहें।

मिथुन राशि की लव लाइफ

मिथुन राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में, विशेषकर मातृपक्ष से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह भावनात्मक रूप से उन्हें संवेदनशील बना सकता है। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है। प्रियजनों के प्रति सहनशील रहें और भावनाएं खुलकर साझा करें।

आर्थिक स्थिति: घर की मरम्मत या अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें।
करियर: संपत्ति से जुड़े निवेश टालने पर विचार करें। करियर का दबाव घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकता है।

कर्क राशि की लव लाइफ

भाई-बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवाद की संभावना बढ़ेगी, जिससे निजी रिश्तों में दूरियां पैदा हो सकती हैं। संवाद करते समय शब्दों का ध्यान रखें ताकि गलतफहमियां न हों। प्यार और परिवार में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन संभव है।

आर्थिक स्थिति: मीडिया, प्रचार या विज्ञापन से जुड़ी जल्दबाजी में खर्च करने से बचें।
करियर: लिखित या मौखिक संवाद में सावधानी रखें। छोटी यात्राएं टल सकती हैं या प्रभावहीन साबित होंगी।

सिंह राशि की लव लाइफ

ग्रहण के दौरान सिंह राशि की लव लाइफ में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कठोर शब्दों का प्रयोग रिश्तों को कमजोर कर सकता है। पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं। संवाद को सौम्य बनाए रखें और प्रियजनों को समझने का प्रयास करें।

आर्थिक स्थिति: आय में उतार-चढ़ाव संभव है और अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं। बचत पर ध्यान देना होगा।
करियर: सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय संयम बरतें। वेतन या पदोन्नति की बातचीत फिलहाल टालना बेहतर होगा।

कन्या राशि की लव लाइफ

इस समय आप रिश्तों में अकेलापन या आत्ममुग्धता महसूस कर सकते हैं। खुद को दूसरों से अलग महसूस करना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सहानुभूति और समझ जरूरी है।

आर्थिक स्थिति: भावनात्मक रूप से लिए गए निवेश या खरीदारी के फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोच-समझकर निर्णय लें।करियर: आत्मविश्वास की कमी निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें।

तुला राशि की लव लाइफ

भावनात्मक दूरी और अलगाव की स्थिति बन सकती है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। पुराने मतभेद फिर से उभर सकते हैं, लेकिन बार-बार त्याग करने से बचें। साथी से खुलकर बात करें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझें।

आर्थिक स्थिति: अप्रत्याशित खर्च जैसे अस्पताल से जुड़े बिल सामने आ सकते हैं। योजनाबद्ध खर्च जरूरी है।
करियर: विदेश में नौकरी या उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में अड़चनें आ सकती हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें।

वृश्चिक राशि की लव लाइफ

परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। रिश्तों में संतुलन बिगड़ सकता है और भावनात्मक उपेक्षा महसूस हो सकती है। समझदारी से काम लें और जरूरत हो तो रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें।

आर्थिक स्थिति: कमाई का आकलन करना कठिन हो सकता है। निवेश का रिटर्न देर से मिलेगा।
करियर: मेहनत के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। टीम वर्क में तालमेल की कमी हो सकती है।

धनु राशि की लव लाइफ

पिता या वरिष्ठ सदस्यों से मतभेद हो सकते हैं, जिससे आपकी लव लाइफ पर भी प्रभाव पड़ेगा। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। परिवार के बुजुर्गों से संबंधों को सुधारने का प्रयास करें।

आर्थिक स्थिति: दिखावे की आदतें खर्च बढ़ा सकती हैं। बचत में अनुशासन बनाए रखें।
करियर: अचानक नई जिम्मेदारियाँ आ सकती हैं, जो मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं। निर्णय में जल्दबाज़ी से बचें।

मकर राशि की लव लाइफ

ससुराल या गुरुओं से मतभेद संभव हैं, जो रिश्तों में तनाव ला सकते हैं। इस समय समझदारी और संवाद से ही रिश्तों को स्थिरता मिलेगी।

आर्थिक स्थिति: कानूनी कार्यवाहियों में देरी से वित्तीय योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
करियर: विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़े अवसरों में देरी हो सकती है। उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी।

कुंभ राशि की लव लाइफ

करीबी रिश्तों में भावनात्मक असमंजस हो सकता है। यह समय रिश्तों में आध्यात्मिक जागृति भी ला सकता है। साथी से भावनाएं साझा करें और उन्हें समझने का प्रयास करें।

आर्थिक स्थिति: टैक्स, इनहेरिटेंस या साझे संसाधनों से जुड़े मामलों को टालना बेहतर रहेगा।
करियर: दफ्तर की राजनीति या छिपे हुए मुद्दे उभर सकते हैं। किसी भी विवाद से दूर रहना बुद्धिमानी होगी।

मीन राशि की लव लाइफ

वैवाहिक और साझेदारी संबंधों में मतभेद गहरे हो सकते हैं। रिश्तों में शक्ति का असंतुलन दिखाई दे सकता है। ईमानदारी और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा।

आर्थिक स्थिति: साझेदारी से मिलने वाली आमदनी प्रभावित हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट या समझौते टल सकते हैं।
करियर: व्यावसायिक सौदे अटक सकते हैं। पार्टनरशिप में कानूनी जटिलताएं आ सकती हैं।

इस मंत्र का करें जाप

सूर्य ग्रहण के दौरान इस मंत्र का जाप करने से रिश्तों में सुधार होता है, संकट कम होते हैं और प्रेम संबंध बेहतर बनते हैं।

"ॐ नमः शिवाय" का जाप करें और साफ सफेद या हल्के हरे रंग के कपड़े पहनें।

