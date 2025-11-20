टैरो राशिफल 21 नवंबर 2025 : शुक्रवार टैरो रीडिंग: कर्क को रिसर्च में सफलता, मेष, मिथुन के लिए निवेश लाभदायक, पढ़ें पूरा राशिफल

Tarot Card Reading 21 November 2025 : टैरो राशिफल 21 नवंबर 2025: शुक्रवार, 21 नवंबर 2025, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 2:47 बजे तक रहेगी। इस दिन अनुराधा नक्षत्र दोपहर 1:55 बजे तक है, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। अतिगण्ड योग सुबह 10:43 बजे तक है और राहुकाल सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक रहेगा। यह ग्रह-नक्षत्रों का संयोजन आज के टैरो कार्ड रीडिंग्स को खास बना रहा है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि आज मेष और मिथुन राशि के जातकों के लिए धन निवेश के अवसर बन रहे हैं, जबकि सिंह राशि के लिए व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। वहीं, कर्क राशि के लोग रिसर्च पर फोकस करेंगे और मीन राशि के जातक आज कोई भी बड़ा निर्णय टालें। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा की गणना के अनुसार सभी 12 राशियों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा।