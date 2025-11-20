Feng Shui Tips : घर में रखें फेंगशुई की ये 4 खास चीजें, खुल जाएंगे सुख-समृद्धि के द्वार

फेंग शुई वाकई जिंदगी में खुशहाली और किस्मत लाने में असरदार है। अलग-अलग फेंग शुई आइटम्स चाहे वो पेंटिंग हो, क्रिस्टल या कोई पौधा सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि सही जगह रखने पर ये पॉजिटिव असर भी दिखाते हैं। ये आइटम आपके घर का माहौल बदल देते हैं और गुड लक भी लाते हैं। तो क्यों न थोड़ा बदलाव लाया जाए? पैसा और खुशहाली कौन नहीं चाहता! अब जानिए, कौन से फेंग शुई आइटम्स सबसे पॉपुलर हैं और किस तरह ये आपके घर में गुड लक बढ़ा सकते हैं।