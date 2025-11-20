Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Feng Shui Tips : घर में रखें फेंगशुई की ये 4 खास चीजें, खुल जाएंगे सुख-समृद्धि के द्वार

Feng Shui Ke Upay : फेंगशुई टिप्स: घर की नेगेटिविटी दूर कर पैसा खींचने के लिए लकी बैम्बू, फेंगशुई कछुआ और तीन पैरों वाला मेंढक किस दिशा में रखें? जानें सुख-समृद्धि लाने के 4 सबसे शक्तिशाली फेंगशुई आइटम्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 20, 2025

Feng Shui Tips

Feng Shui Tips : फेंगशुई के अचूक उपाय से बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Feng Shui Tips for Money Wealth and Good Fortune : फेंग शुई के हिसाब से कुछ चीजें घर की नेगेटिव एनर्जी दूर कर देती हैं और साथ ही पैसा और किस्मत भी खींच लाती हैं। इस आर्टिकल में आपको ऐसे फेंग शुई आइटम्स की लिस्ट मिलेगी, जिन्हें आप आसानी से घर लाकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं।

फेंग शुई वाकई जिंदगी में खुशहाली और किस्मत लाने में असरदार है। अलग-अलग फेंग शुई आइटम्स चाहे वो पेंटिंग हो, क्रिस्टल या कोई पौधा सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि सही जगह रखने पर ये पॉजिटिव असर भी दिखाते हैं। ये आइटम आपके घर का माहौल बदल देते हैं और गुड लक भी लाते हैं। तो क्यों न थोड़ा बदलाव लाया जाए? पैसा और खुशहाली कौन नहीं चाहता! अब जानिए, कौन से फेंग शुई आइटम्स सबसे पॉपुलर हैं और किस तरह ये आपके घर में गुड लक बढ़ा सकते हैं।

गुड लक के लिए 4 फेंग शुई आइटम्स | Feng Shui Items to Bring Wealth and Good Fortune

घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आप फेंग शुई आइटम्स को पास रख सकते हैं। फेंग शुई के मुताबिक, लकी बैम्बू, फेंग शुई कछुआ और कई आइटम बहुत मायने रखते हैं। ये चीजें गुड लक और खुशहाली बढ़ाती हैं।

1. लकी बैम्बू

      गुड लक के लिए लकी बैम्बू हमेशा फेवरेट रहा है। ये पौधे 2, 3 या 4 लेयर में मिल जाते हैं। देखभाल भी आसान है—बस कहीं भी रख दो, कम रोशनी में भी चलता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए ये पौधा बढ़िया है।

      2. फेंग शुई कछुआ

        फेंग शुई कछुआ भी एक शानदार ऑप्शन है। लंबी उम्र और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। रेजिन, कांच, मेटल, मिट्टी या लकड़ी—कई तरह के मिल जाते हैं। बस इसे सही जगह रखना ज़रूरी है, तभी इसका असर दिखेगा। घर या ऑफिस में रखने से खुशहाली और गुड लक बढ़ता है।

        3. तीन पैरों वाला मेंढक

          धन और समृद्धि के लिए तीन पैरों वाला मनी फ्रॉग बहुत जरूरी है। इसे परिवार के पैसे का रखवाला भी मानते हैं। अगर आप किसी को अमीर देखना चाहते हैं, तो ये आइटम गिफ्ट करें। साथ ही, घर की सजावट में भी खास लुक आ जाता है।

          4. बुरी नजर (Evil Eye) नेगेटिविटी से बचाव

            बुरी नजर वाला सिंबल भी फेंग शुई में काफी पॉपुलर है। ये बुरी एनर्जी को दूर करता है और गुड लक लाता है। आप चाहें तो इसे वॉल डेकोर की तरह गिफ्ट भी कर सकते हैं—खासकर अपने करीबियों को, ताकि उनके आस-पास भी पॉजिटिविटी रहे।

            डिस्क्लेमर : यहां दी गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक मान्यताओं और विभिन्न पारंपरिक स्रोतों पर आधारित है। प्रस्तुत तथ्यों की पूर्णता, सटीकता या सत्यता के लिए patrika.com किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है।

            ये भी पढ़ें

            Chamatkari Hanuman Temple : हनुमान जी के 5 चमत्कारी मंदिर, जहां हर समस्या का हो सकता है समाधान
            धर्म और अध्यात्म
            Chamatkari Hanuman Temple

            खबर शेयर करें:

            Join Arovia on WhatsApp

            Published on:

            20 Nov 2025 02:38 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Feng Shui Tips : घर में रखें फेंगशुई की ये 4 खास चीजें, खुल जाएंगे सुख-समृद्धि के द्वार

            बड़ी खबरें

            View All

            वास्तु टिप्स

            धर्म/ज्योतिष

            ट्रेंडिंग

            Vastu Tips : घर में हाथी की मूर्ति क्यों और किस दिशा में रखें? जानें राहु और सूंड से जुड़ा नियम

            Vastu Tips for Elephant Idol
            वास्तु टिप्स

            Main Door Vastu Tips : घर का प्रवेश द्वार किस दिशा में हो? जानिए वास्तु के अनुसार 3 शुभ दिशाएं

            Vastu Tips for House Entrance
            वास्तु टिप्स

            West Direction Vastu Tips : क्या पश्चिममुखी दुकान शुभ होती है? वास्तु शास्त्र के 5 अचूक उपाय बढ़ा सकते है ग्राहकों की भीड़ और आर्थिक लाभ

            West Direction Shops Vastu Tips
            वास्तु टिप्स

            Vastu Tips for Money : अगर आपके पर्स में भी नहीं टिकता पैसा, तो तुरंत करें ये 3 असरदार वास्तु उपाय

            Vastu Tips for Money : अगर आपके पर्स में भी नहीं टिकता पैसा, तो तुरंत करें ये असरदार वास्तु उपाय
            वास्तु टिप्स

            Vastu Tips: पौधे और आपकी किस्मत का कनेक्शन, जानिए मूलांक के अनुसार कौन सा पौधा आपके घर के लिए शुभ है

            Number-based plant for home, Plant for your destiny numerology, Numerology and home greenery,
            वास्तु टिप्स
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Women's World Cup 2025

            PM Modi

            Bihar Elections 2025

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Grievance Policy

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            Privacy Policy

            About Us

            Code of Conduct

            RSS

            Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.