Feng Shui Tips : घर में रखें फेंगशुई की ये 4 खास चीजें, खुल जाएंगे सुख-समृद्धि के द्वार

Feng Shui Tips for Money Wealth and Good Fortune : फेंग शुई के हिसाब से कुछ चीजें घर की नेगेटिव एनर्जी दूर कर देती हैं और साथ ही पैसा और किस्मत भी खींच लाती हैं। इस आर्टिकल में आपको ऐसे फेंग शुई आइटम्स की लिस्ट मिलेगी, जिन्हें आप आसानी से घर लाकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं।
फेंग शुई वाकई जिंदगी में खुशहाली और किस्मत लाने में असरदार है। अलग-अलग फेंग शुई आइटम्स चाहे वो पेंटिंग हो, क्रिस्टल या कोई पौधा सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि सही जगह रखने पर ये पॉजिटिव असर भी दिखाते हैं। ये आइटम आपके घर का माहौल बदल देते हैं और गुड लक भी लाते हैं। तो क्यों न थोड़ा बदलाव लाया जाए? पैसा और खुशहाली कौन नहीं चाहता! अब जानिए, कौन से फेंग शुई आइटम्स सबसे पॉपुलर हैं और किस तरह ये आपके घर में गुड लक बढ़ा सकते हैं।
घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आप फेंग शुई आइटम्स को पास रख सकते हैं। फेंग शुई के मुताबिक, लकी बैम्बू, फेंग शुई कछुआ और कई आइटम बहुत मायने रखते हैं। ये चीजें गुड लक और खुशहाली बढ़ाती हैं।
गुड लक के लिए लकी बैम्बू हमेशा फेवरेट रहा है। ये पौधे 2, 3 या 4 लेयर में मिल जाते हैं। देखभाल भी आसान है—बस कहीं भी रख दो, कम रोशनी में भी चलता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए ये पौधा बढ़िया है।
फेंग शुई कछुआ भी एक शानदार ऑप्शन है। लंबी उम्र और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। रेजिन, कांच, मेटल, मिट्टी या लकड़ी—कई तरह के मिल जाते हैं। बस इसे सही जगह रखना ज़रूरी है, तभी इसका असर दिखेगा। घर या ऑफिस में रखने से खुशहाली और गुड लक बढ़ता है।
धन और समृद्धि के लिए तीन पैरों वाला मनी फ्रॉग बहुत जरूरी है। इसे परिवार के पैसे का रखवाला भी मानते हैं। अगर आप किसी को अमीर देखना चाहते हैं, तो ये आइटम गिफ्ट करें। साथ ही, घर की सजावट में भी खास लुक आ जाता है।
बुरी नजर वाला सिंबल भी फेंग शुई में काफी पॉपुलर है। ये बुरी एनर्जी को दूर करता है और गुड लक लाता है। आप चाहें तो इसे वॉल डेकोर की तरह गिफ्ट भी कर सकते हैं—खासकर अपने करीबियों को, ताकि उनके आस-पास भी पॉजिटिविटी रहे।
