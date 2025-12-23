Nail Cutting Rules: आपके नाखून कर सकते हैं आपकी जिंदगी बर्बाद, इन नियमों को करें फॉलो

Nail Cutting Rules in Astrology: अक्सर हम नाखून काटने को एक साधारण आदत मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार नाखून हमारे जीवन से गहराई से जुड़े होते हैं। भले ही नाखून शरीर का डेड पार्ट हों, फिर भी इनमें व्यक्ति की ऊर्जा, ग्रह प्रभाव और भाग्य से जुड़ी सूक्ष्म शक्तियां मौजूद रहती हैं। यही कारण है कि तंत्र-मंत्र और ज्योतिष में नाखूनों का विशेष महत्व बताया गया है।