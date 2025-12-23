23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Nail Cutting Rules: आपके नाखून कर सकते हैं आपकी जिंदगी बर्बाद, इन नियमों को करें फॉलो

नाखून काटना केवल एक आदत नहीं बल्कि ऊर्जा से जुड़ा विषय है। गलत समय, गलत जगह और गलत तरीके से नाखून काटने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जबकि सही नियम अपनाने से जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक बदलाव आते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 23, 2025

nail cutting rules (pc: gemini generated)

nail cutting rules (pc: gemini generated)

Nail Cutting Rules in Astrology: अक्सर हम नाखून काटने को एक साधारण आदत मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार नाखून हमारे जीवन से गहराई से जुड़े होते हैं। भले ही नाखून शरीर का डेड पार्ट हों, फिर भी इनमें व्यक्ति की ऊर्जा, ग्रह प्रभाव और भाग्य से जुड़ी सूक्ष्म शक्तियां मौजूद रहती हैं। यही कारण है कि तंत्र-मंत्र और ज्योतिष में नाखूनों का विशेष महत्व बताया गया है।

गलत समय पर नाखून काटने के नुकसान

ज्योतिष के अनुसार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सामान्य रूप से नाखून नहीं काटने चाहिए। हालांकि कुछ विशेष कुंडलियों में मंगलवार को नाखून काटने से शत्रु बाधा समाप्त होती है।

शाम या रात के समय नाखून काटने से सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है और जीवन में अनचाही परेशानियां बढ़ सकती हैं।

यह भी पढ़ें: नाखूनों पर ये सफेद धब्बे कुछ अच्छा होने का देते हैं संकेत, जानिए नाखूनों के रंग से व्यक्ति का भविष्य

नाखूनों से पहचानें ग्रहों के संकेत

  • नाखूनों का काला पड़ना: तांत्रिक या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत
  • बार-बार नाखून टूटना या रूखे रहना: शनि-मंगल-राहु की अशुभ युति
  • नाखूनों के आसपास की त्वचा फटना: धन और मान-हानि के योग

इन संकेतों को अक्सर लोग मौसम या हेल्थ इश्यू समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसका सीधा संबंध ग्रहों से होता है।

नाखून काटने की सही जगह और तरीका

  • बेड, सोफा या कुर्सी पर बैठकर नाखून न काटें
  • हमेशा जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठें
  • बंद कमरे में नाखून काटना अधिक शुभ माना जाता है
  • देहरी पर या अनजान लोगों के सामने नाखून काटने से बचें

कटे हुए नाखूनों का सही निपटान

नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में फेंकना अशुभ माना जाता है।

सही तरीका है—

  • नाखून किसी वृक्ष (तुलसी और पीपल को छोड़कर) में डालें
  • या मिट्टी में हल्दी डालकर नाखूनों को धरती में समाहित करें

इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।

यह भी पढ़ें: क्या हैं अलग-अलग दान के लाभ ? जानें दान करने के नियम और सावधानियां

क्यों जरूरी हैं ये नियम?

नाखून व्यक्ति को जीवन और ऊर्जा दोनों स्तरों पर प्रभावित करते हैं। सही नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

इस समय नाखून काटने से हो सकता है अमंगल, जानें वास्तु शास्त्र से जुड़ी कुछ जरूरी बातें
हॉट ऑन वेब
some important things related to Vastu Shastra you know must

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 07:38 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Nail Cutting Rules: आपके नाखून कर सकते हैं आपकी जिंदगी बर्बाद, इन नियमों को करें फॉलो

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

नया साल 2026: पहले दिन करें ये ज्योतिषीय उपाय, पूरे साल मिलेगी सुख-समृद्धि

New Year 2026 Remedies (pc: gemini generated)
वास्तु टिप्स

Scorpio Tarot Card Horoscope 2026 : करियर में उछाल और प्रॉपर्टी के योग: जानें वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Scorpio Tarot Card Horoscope 2026
राशिफल

Paush Putrada Ekadashi 2025 : पौष पुत्रदा एकादशी : 30 दिसंबर को बन रहा है विशेष संयोग, जानें संतान प्राप्ति के अचूक उपाय

Paush Putrada Ekadashi 2025
धर्म और अध्यात्म

Tula Tarot Rashifal 2026 : तुला टैरो राशिफल : तुला राशि वालों के लिए 2026 का रोडमैप, जून के बाद चमकेगा आपका भाग्य

Libra Tarot Horoscope 2026 : तुला राशिफल 2026
राशिफल

Virgo Horoscope 2026 : कन्या राशि : साल 2026 में बजेगी शहनाई और घर खरीदने का सपना होगा पूरा, पढ़ें वार्षिक भविष्यफल

Virgo Horoscope 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.