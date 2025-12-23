Nail Cutting Rules: आपके नाखून कर सकते हैं आपकी जिंदगी बर्बाद, इन नियमों को करें फॉलो

nail cutting rules (pc: gemini generated)
Nail Cutting Rules in Astrology: अक्सर हम नाखून काटने को एक साधारण आदत मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार नाखून हमारे जीवन से गहराई से जुड़े होते हैं। भले ही नाखून शरीर का डेड पार्ट हों, फिर भी इनमें व्यक्ति की ऊर्जा, ग्रह प्रभाव और भाग्य से जुड़ी सूक्ष्म शक्तियां मौजूद रहती हैं। यही कारण है कि तंत्र-मंत्र और ज्योतिष में नाखूनों का विशेष महत्व बताया गया है।
ज्योतिष के अनुसार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सामान्य रूप से नाखून नहीं काटने चाहिए। हालांकि कुछ विशेष कुंडलियों में मंगलवार को नाखून काटने से शत्रु बाधा समाप्त होती है।
शाम या रात के समय नाखून काटने से सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है और जीवन में अनचाही परेशानियां बढ़ सकती हैं।
इन संकेतों को अक्सर लोग मौसम या हेल्थ इश्यू समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसका सीधा संबंध ग्रहों से होता है।
नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में फेंकना अशुभ माना जाता है।
सही तरीका है—
इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
नाखून व्यक्ति को जीवन और ऊर्जा दोनों स्तरों पर प्रभावित करते हैं। सही नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग