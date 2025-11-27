टैरो राशिफल 28 नवंबर 2025 : मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से किन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत? जानें 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड का संदेश

Tarot Card Reading 28 November 2025 : मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शतभिषा नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग! 28 नवंबर 2025 का यह विशेष दिन सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स के माध्यम से क्या लेकर आया है? आज कुंभ राशि में चंद्रमा का संचरण और मां वैभव लक्ष्मी का व्रत आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे - धन, करियर, स्वास्थ्य और संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा? टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, जानिए मेष को विवेकपूर्ण निवेश से, वृषभ को लीडरशिप से, और सिंह को व्यापार विस्तार से लाभ मिलेगा। क्या आप धन लाभ कमाएंगे या स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा? मेष से मीन तक, जानिए 28 नवंबर 2025 का संपूर्ण टैरो राशिफल।