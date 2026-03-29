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Tarot Rashifal 30 March 2026 : टैरो राशिफल 30 मार्च 2026: मेष से मीन तक आज का भविष्य, धन-स्वास्थ्य-करियर की बड़ी भविष्यवाणी

Tarot Horoscope 30 March 2026 : टैरो राशिफल 30 मार्च 2026 में मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का भविष्यफल, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर के संकेत जानिए।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Nitika Sharma

Mar 29, 2026

Tarot Rashifal Today 30 March 2026

Tarot Rashifal Today 30 March 2026 : टैरो राशिफल 30 मार्च 2026: जानें मेष से मीन राशि तक का आज का भविष्य (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Tarot Rashifal 30 March 2026 : टैरो राशिफल 30 मार्च 2026 में टैरो कार्ड्स आपके धन, स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर के लिए आज के दिशा‑निर्देश दे रहे हैं। मेष से मीन तक सभी राशियों के जातक इस दिन अपने मनोबल, वित्तीय निर्णय और व्यक्तिगत संबंधों पर विशेष ध्यान दें। कुछ राशियां आर्थिक लाभ और सम्मान की संभावना देख सकती हैं, तो कुछ के लिए खर्च, स्वास्थ्य या रिश्तों में सावधानी की बात उभर रही है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से आपकी राशि के अनुसार टैरो‑आधारित दैनिक संकेत जानिए।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज खर्चों से संबंधित मुद्दों पर अपने घर परिवार के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। आपको शीत प्रकृति के रोग, ज्वर आदि से पीड़ित होंगे। खान पान की अनियमितता से बचना चाहिए।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के लिए आज भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे। आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहेगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को फिलहाल, धन संग्रह करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशिवालों को फिलहाल, जल्दबाजी में कोई काम न करें। आज आप आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों को इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कठिन परिश्रम के बाद व्यापार अच्छा चलेगा। जीवनसाथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kanya)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को आज धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहने वाला है। आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। यदि आपका धन कही अटक गया है कि आपको धन प्राप्त हो सकता है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते है। आपको सलाह है कि फिलहाल, बोलचाल में कटुता न आने दें।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों को आज अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है, स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें।

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tarot card rashifal

Published on:

29 Mar 2026 01:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal 30 March 2026 : टैरो राशिफल 30 मार्च 2026: मेष से मीन तक आज का भविष्य, धन-स्वास्थ्य-करियर की बड़ी भविष्यवाणी

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