Tarot Rashifal 5 April 2026: आज का राशिफल में मिथुन-कुंभ की चमकेगी किस्मत, कर्क-मकर को सेहत पर देना होगा ध्यान

Aaj Ka Tarot Rashifal 4 April 2026: आज 5 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की विशेष चाल और सकारात्मक ऊर्जा के कारण कई राशियों के लिए अहम साबित हो सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को सफलता और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। वहीं कर्क और मकर राशि के लोगों को सेहत के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का दिन कुछ राशियों के लिए प्रगति तो कुछ के लिए सतर्कता का संदेश लेकर आया है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल।