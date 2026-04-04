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Tarot Rashifal 5 April 2026: आज का राशिफल में मिथुन-कुंभ की चमकेगी किस्मत, कर्क-मकर को सेहत पर देना होगा ध्यान

Aaj Ka Tarot Rashifal 4 April 2026: 5 अप्रैल का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आया है, वहीं कुछ लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 04, 2026

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वृश्चिक-धनु के लिए लाभ के योग, तुला-कन्या को रहना होगा सतर्क|Freepik

Aaj Ka Tarot Rashifal 4 April 2026: आज 5 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की विशेष चाल और सकारात्मक ऊर्जा के कारण कई राशियों के लिए अहम साबित हो सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को सफलता और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। वहीं कर्क और मकर राशि के लोगों को सेहत के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का दिन कुछ राशियों के लिए प्रगति तो कुछ के लिए सतर्कता का संदेश लेकर आया है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सम्मान भी मिल सकता है। जो काम लंबे समय से अटके थे, उनमें भी प्रगति दिखेगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी पुराने मामले में उलझ सकते हैं या किसी का भरोसा टूटने से परेशानी हो सकती है। खासकर जमीन-जायदाद से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

आपका व्यक्तित्व आज लोगों को खासा प्रभावित करेगा। नए लोगों से मुलाकात और संपर्क बढ़ने के योग हैं। अगर प्रॉपर्टी खरीदने का विचार है, तो सभी कानूनी पहलुओं को अच्छे से जांच लें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आज भारी पड़ सकती है। बाहर का खाना और अनियमित दिनचर्या से बचें। शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

करीबी लोगों से थोड़ी निराशा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी दिन बहुत मजबूत नहीं है। बेहतर होगा कि किसी भी बात को साफ-साफ कहें और भ्रम की स्थिति न बनने दें।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

आज आपको अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना होगा। दोस्त भी कभी-कभी विरोधी बन सकते हैं। मानसिक उलझन के कारण निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन आगे चलकर फायदे के संकेत हैं। आज किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

नई योजनाओं की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने के संकेत हैं। धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

साझेदारी और टीमवर्क में आज सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, खासकर पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। साथ ही सेहत को लेकर भी सावधान रहें और दवाइयों में लापरवाही न करें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

मेहनत का फल मिलने का समय है। आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन सामाजिक कार्यों में आपको सम्मान मिलेगा।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। निवेश के लिए दिन अच्छा है। साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में आपका मन अधिक लगेगा।

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Published on:

04 Apr 2026 02:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal 5 April 2026: आज का राशिफल में मिथुन-कुंभ की चमकेगी किस्मत, कर्क-मकर को सेहत पर देना होगा ध्यान

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