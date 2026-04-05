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Tarot Rashifal 6 April 2026 : 6 अप्रैल टैरो राशिफल: शुक्र भरणी और मंगल उत्तर भाद्रपद में, इन 5 राशियों के लिए गोल्डन टाइम

Tarot Rashifal 6 April 2026: 6 अप्रैल 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की खास स्थिति के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन शुक्र भरणी नक्षत्र में और मंगल उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कुछ राशियों के लिए राजयोग जैसे शुभ संकेत बन रहे हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का [&hellip;]

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 05, 2026

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आज का टैरो राशिफल|Patrika

Tarot Rashifal 6 April 2026: 6 अप्रैल 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की खास स्थिति के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन शुक्र भरणी नक्षत्र में और मंगल उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कुछ राशियों के लिए राजयोग जैसे शुभ संकेत बन रहे हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कई लोगों के लिए नए अवसर और सफलता लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। करियर, प्रेम और आर्थिक मामलों में आज के संकेत खास मायने रखते हैं। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का राशिफल आपके दिन को बेहतर दिशा देने में मदद कर सकता है।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है, खासकर पैसों के मामले में। अचानक खर्च या कोई अनपेक्षित स्थिति सामने आ सकती है। काम में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत और हिम्मत आपको उनसे बाहर निकाल लेगी। धैर्य बनाए रखें।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

विद्यार्थियों और करियर से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी समझदारी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। परिवार, खासकर संतान से जुड़ी कोई खुशी भी मिल सकती है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

आज सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। मन भी थोड़ा विचलित रह सकता है, जिससे घर में खासकर माता-पिता से कहासुनी हो सकती है। सलाह है, शांत रहें और हर बात को समझदारी से संभालें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

आज आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और कमजोरी भी। कुछ भी बोलने से पहले सोचें, क्योंकि गलत शब्द अच्छे मौके छीन सकते हैं। संयम और मधुरता आपको आगे ले जाएगी।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि परिवार, खासकर बच्चों की तरफ से थोड़ी चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर दिन संतुलित रहेगा।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

नई कमाई के रास्ते खुल सकते हैं। आपका शांत और समझदारी भरा रवैया आपको परेशानियों से दूर रखेगा। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

व्यापार के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। नया काम शुरू करने या विस्तार करने का अच्छा समय है। आपके प्रयास रंग लाएंगे और भविष्य के लिए मजबूत नींव रखेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

आज आप हर क्षेत्र में आगे रह सकते हैं। नौकरी हो या व्यापार लाभ के अच्छे योग हैं। प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आत्मविश्वास बनाए रखें।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

घर-परिवार में सुख और संतोष मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। लंबे समय से चल रही सेहत की समस्या में राहत मिलने के संकेत हैं।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

आज आपका ध्यान भटक सकता है, जिससे काम पर असर पड़ेगा। ऑफिस में बॉस या सीनियर्स नाराज़ हो सकते हैं। फोकस बनाए रखें और बेकार की बातों से दूरी बनाएं।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

आर्थिक रूप से दिन लाभदायक है। हर क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। प्रेम संबंधों में भी आप ज्यादा गंभीर और समझदार नजर आएंगे।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं, जो विदेश से जुड़ी भी हो सकती है। यह यात्रा आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकती है, इसलिए इसे सकारात्मक नजरिए से देखें।

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Aries to Pisces Weekly Tarot,Weekly Tarot Horoscope

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Published on:

05 Apr 2026 03:12 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal 6 April 2026 : 6 अप्रैल टैरो राशिफल: शुक्र भरणी और मंगल उत्तर भाद्रपद में, इन 5 राशियों के लिए गोल्डन टाइम

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