Tarot Rashifal 6 April 2026 : 6 अप्रैल टैरो राशिफल: शुक्र भरणी और मंगल उत्तर भाद्रपद में, इन 5 राशियों के लिए गोल्डन टाइम

Tarot Rashifal 6 April 2026: 6 अप्रैल 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की खास स्थिति के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन शुक्र भरणी नक्षत्र में और मंगल उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कुछ राशियों के लिए राजयोग जैसे शुभ संकेत बन रहे हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कई लोगों के लिए नए अवसर और सफलता लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। करियर, प्रेम और आर्थिक मामलों में आज के संकेत खास मायने रखते हैं। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का राशिफल आपके दिन को बेहतर दिशा देने में मदद कर सकता है।