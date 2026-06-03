राशिफल 4 जून 2026: मिथुन, मिथुन, कर्क सहित 4 राशियों को मिल सकता है लाभ, इन राशियों को बरतनी होगी सावधानी

Aaj Ka Rashifal 4 June 2026: आज का राशिफल (Daily Horoscope) 4 जून 2026 के अनुसार मेष से मीन राशि तक सभी राशियों के लिए दिन मिलाजुला रहने वाला है। कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को रिश्तों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और चंद्रमा की धनु राशि में स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से अपना (Horoscope Today) दैनिक राशिफल।