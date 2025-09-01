Today Tarot Rashifal 2 September 2025: मंगलवार का दिन मेष, सिंह और कन्या के लिए लाया है खुशखबरी, जानिए बाकी राशियों का राशिफल

Today Tarot Rashifal 2 September 2025: आज मंगलवार, संकट मोचन का दिन, कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है।मंगलवार का दिन मेष, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए सौगातों से भरा हो सकता है, वहीं कुछ राशियों के लिए यह दिन चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। यह दिन करियर में तरक्की, रिश्तों में मिठास या फिर आर्थिक लाभ भी लेकर आ सकता है।अगर आप भी जानना चाहते हैं अपना आज का तारा भविष्य, तो यहां इससे जुड़ी खास जानकारी दी गई है। इसके लिए हमने प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विशेष रूप से जानकारी ली है कि 2 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा।