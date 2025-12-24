Tarot Rashifal Today : गुरुवार का टैरो राशिफल: सूर्य-चंद्र की चाल से बदलेंगे 12 राशियों के भाग्य

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वालों की बुद्धि आज तेज रहेगी। आज आप बुद्धि के बल पर अपने कई काम बनाते जाएंगे। अपने अधिकारियों से सीधे बात करेंगे और जरूरी संसाधन जुटाएंगे। ज्यादा सोच विचार परेशानी का कारण बन सकता है। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। खर्चों से परेशानी हो सकती है।