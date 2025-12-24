24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Tarot Rashifal Today : गुरुवार का टैरो राशिफल: सूर्य-चंद्र की चाल से बदलेंगे 12 राशियों के भाग्य

Tarot Card Reading Horoscope : टैरो राशिफल 25 दिसंबर 2025 : आज गुरूवार का दिन है। आज के दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। भगवान विष्णु की पूजा से लाभ मिल सकता है। जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 24, 2025

Tarot Rashifal Today

Tarot Rashifal Today

TodayTarot Rashifal 25 December 2025 : आज का टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Today): गुरुवार को सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। जानें करियर, धन और मान-सम्मान के लिए कैसा रहेगा आपका दिन

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के काम करने के तरीके से आज आपके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आज योजना बनाने में कामयाब रहेंगे। कामकाज में मान सम्मान के साथ-साथ धन प्राप्ति की भी अच्छी संभावना बनती है। धन प्राप्ति की दृष्टि से मेहनत का फल तुरंत मिलेगा।

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृष राशि वालों के काम आसानी से पूरे होंगे। हालांकि,आज टैक्स से जुड़े मामले परेशानी का कारण बन सकते हैं। पैसों की प्लानिंग पर ध्यान रहेगा। पुरानी संपत्ति मिल सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है।

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। छिपे हुए दुश्मन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी समझदारी से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। वहीं, आज व्यापारी वर्ग के जातक बातचीत से ग्राहकों को प्रभावित करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे।

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वाले आज प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयास करेंगे। साथ ही आज आपको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जरूरी दस्तावेज बनवाने का योग है। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। मान-सम्मान मिलेगा।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि वाले अपने विचारों को अच्छे से समझा पाएंगे। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। खर्च करते समय सावधानी बरतें। दिखावे के लिए ज्यादा खर्च करने से कर्ज लेना पड़ सकता है।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों अपनी विश्लेषण क्षमता से कार्यक्षेत्र में प्रशंसा पाएंगे। काम में ध्यान बढ़ेगा। निवेश सोच-समझकर करें। घर के काम भी सामने आएंगे। कई लोग छुट्टी का आनंद लेते हुए घर से ही अपना बचा काम ऑनलाइन करेंगे।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वाले पुराने संबंधों को फिर से मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। हालांकि, आज आपको बातचीत से फायदा होगा। किसी नई योजना पर बातचीत शुरू होगी। पैसा कमाने का अच्छा समय है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को फायदा होगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि वाले कमाई और खर्च का विश्लेषण करेंगे। नौकरीपेशा जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है क्योंकि, आपको अधिकारियो के कारण परेशानी हो सकती है। साथ ही आज आप अपनी कमाई बढ़ाने के नए तरीकों पर भी विचार विमर्श करेंगे।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वालों की बुद्धि आज तेज रहेगी। आज आप बुद्धि के बल पर अपने कई काम बनाते जाएंगे। अपने अधिकारियों से सीधे बात करेंगे और जरूरी संसाधन जुटाएंगे। ज्यादा सोच विचार परेशानी का कारण बन सकता है। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। खर्चों से परेशानी हो सकती है।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मकर राशि वाले अपने काम से मतलब रखेंगे। किसी के काम में दखल नहीं देंगे और न ही किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त करेंगे। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। बढ़े हुए खर्चों को कम करने के लिए बजट बनाएंगे।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि वालों के लिए मनोकामना पूर्ति का दिन है। नए लोगों से मिलना-जुलना होगा। भाई-बहन मदद करेंगे। पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा है। धन और सम्मान मिलेगा। निवेश की योजनाएं गुप्त रखेंगे।

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग उच्च पद मिलने के योग हैं। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को भी सफलता मिल सकती है। उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। दोस्तों की मदद से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। पैसा कमाने का बहुत अच्छा दिन है।

ये भी पढ़ें

Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ टैरो राशिफल 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन पैसों के मामले में बरतनी होगी सावधानी
राशिफल
Kumbh Tarot Rashifal 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Updated on:

24 Dec 2025 01:40 pm

Published on:

24 Dec 2025 01:39 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal Today : गुरुवार का टैरो राशिफल: सूर्य-चंद्र की चाल से बदलेंगे 12 राशियों के भाग्य

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Numerology: गंभीर स्वभाव के होते हैं इस मूलांक के जातक, हर काम में पाते हैं सफलता

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Relationship Horoscope 2026: कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा प्यार, शादी और परिवार का भविष्य?

Relationship Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दिल क्यों टूटता है

Heartbreak Reasons
धर्म/ज्योतिष

Relationship Horoscope 2026: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले कैसे सुधारें अपने रिश्ते

rashifal (pc: freepik)
धर्म/ज्योतिष

Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ टैरो राशिफल 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन पैसों के मामले में बरतनी होगी सावधानी

Kumbh Tarot Rashifal 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.