Tarot Rashifal Today : गुरुवार का टैरो राशिफल: सूर्य-चंद्र की चाल से बदलेंगे 12 राशियों के भाग्य

TodayTarot Rashifal 25 December 2025 : आज का टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Today): गुरुवार को सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। जानें करियर, धन और मान-सम्मान के लिए कैसा रहेगा आपका दिन
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के काम करने के तरीके से आज आपके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आज योजना बनाने में कामयाब रहेंगे। कामकाज में मान सम्मान के साथ-साथ धन प्राप्ति की भी अच्छी संभावना बनती है। धन प्राप्ति की दृष्टि से मेहनत का फल तुरंत मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृष राशि वालों के काम आसानी से पूरे होंगे। हालांकि,आज टैक्स से जुड़े मामले परेशानी का कारण बन सकते हैं। पैसों की प्लानिंग पर ध्यान रहेगा। पुरानी संपत्ति मिल सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। छिपे हुए दुश्मन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी समझदारी से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। वहीं, आज व्यापारी वर्ग के जातक बातचीत से ग्राहकों को प्रभावित करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वाले आज प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयास करेंगे। साथ ही आज आपको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जरूरी दस्तावेज बनवाने का योग है। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। मान-सम्मान मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि वाले अपने विचारों को अच्छे से समझा पाएंगे। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। खर्च करते समय सावधानी बरतें। दिखावे के लिए ज्यादा खर्च करने से कर्ज लेना पड़ सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों अपनी विश्लेषण क्षमता से कार्यक्षेत्र में प्रशंसा पाएंगे। काम में ध्यान बढ़ेगा। निवेश सोच-समझकर करें। घर के काम भी सामने आएंगे। कई लोग छुट्टी का आनंद लेते हुए घर से ही अपना बचा काम ऑनलाइन करेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वाले पुराने संबंधों को फिर से मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। हालांकि, आज आपको बातचीत से फायदा होगा। किसी नई योजना पर बातचीत शुरू होगी। पैसा कमाने का अच्छा समय है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को फायदा होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि वाले कमाई और खर्च का विश्लेषण करेंगे। नौकरीपेशा जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है क्योंकि, आपको अधिकारियो के कारण परेशानी हो सकती है। साथ ही आज आप अपनी कमाई बढ़ाने के नए तरीकों पर भी विचार विमर्श करेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वालों की बुद्धि आज तेज रहेगी। आज आप बुद्धि के बल पर अपने कई काम बनाते जाएंगे। अपने अधिकारियों से सीधे बात करेंगे और जरूरी संसाधन जुटाएंगे। ज्यादा सोच विचार परेशानी का कारण बन सकता है। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। खर्चों से परेशानी हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मकर राशि वाले अपने काम से मतलब रखेंगे। किसी के काम में दखल नहीं देंगे और न ही किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त करेंगे। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। बढ़े हुए खर्चों को कम करने के लिए बजट बनाएंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि वालों के लिए मनोकामना पूर्ति का दिन है। नए लोगों से मिलना-जुलना होगा। भाई-बहन मदद करेंगे। पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा है। धन और सम्मान मिलेगा। निवेश की योजनाएं गुप्त रखेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग उच्च पद मिलने के योग हैं। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को भी सफलता मिल सकती है। उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। दोस्तों की मदद से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। पैसा कमाने का बहुत अच्छा दिन है।
