Today Tarot Rashifal 29 August 2025: मेष, मकर और धनु के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए आज के टैरो राशिफल में बाकी राशियों का हाल

Today Tarot Rashifal 29 August 2025: आज, 29 अगस्त 2025 के टैरो राशिफल में कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ संकेत नजर आ रहे हैं, खासकर मेष, मकर और धनु के लिए। आज का दिन यादगार हो सकता है , भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं और लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होने की संभावना है। वहीं, अन्य राशियों के लिए यह दिन खास सतर्कता के संकेत भी लेकर आया है।अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि का हाल, तो आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से कि 29 अगस्त 2025 को आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।