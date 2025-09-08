Aaj Ka Tarot Rashifal, 9 September 2025: मंगलवार का दिन मकर और वृषभ राशि पर हनुमान जी की खास कृपा, जानिए अन्य राशियों की भविष्यवाणी

Aaj Ka Tarot Rashifal, 9 September 2025: मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है, और आज उनकी विशेष कृपा मकर और वृषभ राशि पर बनी हुई है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, इन राशियों के लिए आज का दिन सफलता और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। वहीं बाकी राशियों के लिए भी यह दिन कुछ नए संकेत और अवसर लेकर आ सकता है , तो आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से 9 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आज के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और निजी जीवन के बारे में।