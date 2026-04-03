Vaishakh Maas 2026 Rashifal: बैशाख महीने की शुरुआत के साथ खुलेगी किस्मत! 3 शक्तिशाली राजयोग इन 4 राशियों को बना देंगे सुपर लकी



बैशाख महीने की शुरुआत से पहले ही, कल 2 अप्रैल को मंगल का गोचर हो चुका है और यह मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान शनि, मंगल और सूर्य की स्थिति मिलकर एक शक्तिशाली त्रिग्रही योग बना रही है।इसके बाद 11 अप्रैल को बुध का मीन राशि में प्रवेश होगा, जिससे चतुरग्रही योग का निर्माण होगा, जो कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। इसी दौरान सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा, वहीं सूर्य और मंगल की युति से मंगल आदित्य योग भी सक्रिय रहेगा।इसके अलावा 19 अप्रैल को शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। ये सभी योग मिलकर कई राशियों के लिए भाग्यशाली और लाभकारी साबित हो सकते हैं।