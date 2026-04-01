6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

April Grah Gochar 2026: अप्रैल 2026 में ग्रहों का बड़ा खेल, मंगल-शुक्र के गोचर से इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

April Prediction Horoscope 2026: अप्रैल 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से काफी हलचल भरा रहने वाला है। इस दौरान सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे प्रमुख ग्रह अपनी-अपनी राशियां बदलेंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Apr 01, 2026

April Planet Prediction Horoscope 2026, April Grah Gochar 2026 Rashifal,

ग्रहों की बदलती चाल से इन राशियों पर बढ़ेगा दबाव| Freepik

April Grah Gochar 2026: अप्रैल 2026 में कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, वहीं शनि मीन राशि में उदय होंगे। महीने की शुरुआत में मंगल और बुध के मीन राशि में आने से खास युति बनेगी, जिसका प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा। इसके बाद सूर्य मेष और शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे में यह महीना कर्क, कुंभ समेत 4 राशियों के लिए उतार-चढ़ाव और सावधानी भरा रह सकता है।

April Grah Gochar Bad Luck Rashifal: कर्क, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है

कर्क राशि (Cancer zodiac sign)

कर्क राशि के लिए यह समय भावनात्मक और पारिवारिक स्तर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में भी सहयोग की कमी महसूस हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा। पिता के साथ मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।

कन्या राशि (Virgo zodiac sign)

कन्या राशि वालों के लिए यह महीना मिला-जुला परिणाम लेकर आएगा। काम में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। आर्थिक रूप से असुरक्षा की भावना रह सकती है, इसलिए इस समय बड़े निवेश या जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को आर्थिक और पारिवारिक दोनों ही मोर्चों पर सावधानी रखनी होगी। धन से जुड़े मामलों में रुकावट आ सकती है, जिससे योजनाएं प्रभावित होंगी। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और अनचाही यात्राएं थकान बढ़ा सकती हैं। व्यापार में भी उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलने की संभावना है।

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय काम के दबाव और आर्थिक असंतुलन का संकेत दे रहा है। मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे निराशा हो सकती है। खर्चे बढ़ेंगे और आय के स्रोत सीमित लग सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलना जरूरी होगा।

ये भी पढ़ें

Trigrahi Rajyog 2026: हनुमान जन्मोत्सव पर ग्रहों का महायोग, त्रिग्रही योग से वृषभ, मिथुन और धनु को मिलेगा बड़ा लाभ
राशिफल
Trigrahi Yog 2026 Effect, Hanuman Jayanti Rajyog,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Published on:

01 Apr 2026 01:14 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / April Grah Gochar 2026: अप्रैल 2026 में ग्रहों का बड़ा खेल, मंगल-शुक्र के गोचर से इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Today Tarot Rashifal 7 April 2026 : टैरो राशिफल : इन 5 राशियों पर बरसेगा भाग्य, मिथुन और कर्क मिलेगी बड़ी खुशखबरी!

Today Tarot Rashifal 7 April 2026
राशिफल

Weekly Horoscope 6 April to 12 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल: मेष से मीन तक, कैसा बीतेगा आपका यह पूरा सप्ताह? जानिए विस्तार से

Weekly Horoscope 6 April to 12 April 2026
राशिफल

Daily Rashifal 6 April 2026 : 6 अप्रैल 2026 राशिफल: शुक्र-मंगल का बड़ा बदलाव, करियर-धन में उछाल, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Daily Rashifal 6 April 2026
राशिफल

Tarot Rashifal 6 April 2026 : 6 अप्रैल टैरो राशिफल: शुक्र भरणी और मंगल उत्तर भाद्रपद में, इन 5 राशियों के लिए गोल्डन टाइम

rashifal today hindi, astrology today 6 april, venus bharani nakshatra effect,
राशिफल

Best Husband zodiac: पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं इन राशियों के लड़के, शादी के बाद बनते हैं ड्रीम हसबैंड

Best Husband According To Zodiac Sign,Best Husband zodiac, rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.