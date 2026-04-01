April Grah Gochar 2026: अप्रैल 2026 में ग्रहों का बड़ा खेल, मंगल-शुक्र के गोचर से इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

April Grah Gochar 2026: अप्रैल 2026 में कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, वहीं शनि मीन राशि में उदय होंगे। महीने की शुरुआत में मंगल और बुध के मीन राशि में आने से खास युति बनेगी, जिसका प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा। इसके बाद सूर्य मेष और शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे में यह महीना कर्क, कुंभ समेत 4 राशियों के लिए उतार-चढ़ाव और सावधानी भरा रह सकता है।