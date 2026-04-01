April Grah Gochar 2026: अप्रैल 2026 में ग्रहों का बड़ा खेल, मंगल-शुक्र के गोचर से इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

ग्रहों की बदलती चाल से इन राशियों पर बढ़ेगा दबाव| Freepik
April Grah Gochar 2026: अप्रैल 2026 में कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, वहीं शनि मीन राशि में उदय होंगे। महीने की शुरुआत में मंगल और बुध के मीन राशि में आने से खास युति बनेगी, जिसका प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा। इसके बाद सूर्य मेष और शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे में यह महीना कर्क, कुंभ समेत 4 राशियों के लिए उतार-चढ़ाव और सावधानी भरा रह सकता है।
कर्क राशि के लिए यह समय भावनात्मक और पारिवारिक स्तर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में भी सहयोग की कमी महसूस हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा। पिता के साथ मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।
कन्या राशि वालों के लिए यह महीना मिला-जुला परिणाम लेकर आएगा। काम में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। आर्थिक रूप से असुरक्षा की भावना रह सकती है, इसलिए इस समय बड़े निवेश या जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा।
धनु राशि के जातकों को आर्थिक और पारिवारिक दोनों ही मोर्चों पर सावधानी रखनी होगी। धन से जुड़े मामलों में रुकावट आ सकती है, जिससे योजनाएं प्रभावित होंगी। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और अनचाही यात्राएं थकान बढ़ा सकती हैं। व्यापार में भी उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलने की संभावना है।
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय काम के दबाव और आर्थिक असंतुलन का संकेत दे रहा है। मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे निराशा हो सकती है। खर्चे बढ़ेंगे और आय के स्रोत सीमित लग सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलना जरूरी होगा।
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