Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Kanya Rashifal 2026 : नए साल में सेहत को लेकर सावधान रहें कन्या राशि वाले लोग, इस क्षेत्र में मिलेगी सफलता

Kanya Rashifal 2026 कन्या राशि वालों के लिए यह साल सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी है, पढ़ाई और करियर जून–अक्टूबर में बेहतरीन रहेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार में समझदारी की जरूरत है। प्रेम और शादी में स्थिरता मेहनत और परिपक्वता से आएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

deepika Negi

Dec 03, 2025

कन्या राशिफल 2026

कन्या राशिफल 2026 (pc: gemini generated)

Kanya Rashifal 2026: साल 2026 शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह साल कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं इस साल करियर, सेहत, व्यापार, लव लाइफ समेत सभी क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा आपके लिए नया साल-

स्वास्थ्य (Health)

साल 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य या थोड़ा कमजोर रह सकता है। कन्या राशि के स्वामी बुध अक्सर अनुकूल रहेंगे, लेकिन उनके अस्त और वक्री होने के समय आपको थकान, तनाव और हल्की-फुल्की परेशानियाँ हो सकती हैं। शनि की सातवीं दृष्टि से शरीर में थकावट, जोड़ों में दर्द या सुस्ती बढ़ सकती है। जिन लोगों को श्वसन संबंधी समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु (Guru) की स्थिति स्वास्थ्य में सुधार देगी। पूरे साल बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या और अनुशासन जरूरी है।

शिक्षा (Education)

छात्रों के लिए साल अच्छा है, खासकर जो उच्च शिक्षा या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। साल की शुरुआत में गुरु अनुकूल रहेंगे, जिससे पढ़ाई में मन लगेगा। जून से अक्टूबर तक गुरु की स्थिति बेहद शुभ रहेगी और इस दौरान विद्यार्थियों को बड़े परिणाम मिल सकते हैं। विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को अक्टूबर के बाद अवसर मिल सकते हैं। शनि की कृपा मेहनती छात्रों को सफलता दिलाएगी।

व्यापार (Business)

व्यापारियों के लिए साल मिश्रित परिणाम देने वाला है। जून तक कोई भी बड़ा कदम सोच-समझकर उठाएं। जून से अक्टूबर का समय व्यापार में वृद्धि, सौदों में लाभ और पार्टनरशिप के लिए उत्तम रहेगा। अक्टूबर के बाद जोखिम वाले व्यवसाय से बचना होगा। विदेश से जुड़े कामकाज में कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन सतर्कता जरूरी रहेगी।

करियर (Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी साल उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। दिसंबर तक छठे भाव में राहु आपको कठिन कामों में भी सफल बना सकता है। जून–अक्टूबर के बीच पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है। वर्ष के आखिरी महीनों में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन लगातार मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी।

आर्थिक स्थिति (Financial Condition)

साल की शुरुआत वित्तीय रूप से मजबूत होगी। गुरु की अनुकूल दृष्टि धन-संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगी। जून से अक्टूबर का समय आर्थिक मामलों के लिए ऊर्जावान और भाग्यशाली रहेगा। अक्टूबर के बाद खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर होगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love And Married Life)

प्रेम संबंधों में साल सामान्य रहेगा। रिश्ते में गंभीरता और समझदारी ज़रूरी होगी। शनि परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन गुरु जून–अक्टूबर के बीच रिश्तों में स्थिरता लाएंगे। शादी के लिए भी यही समय सबसे शुभ है। बाकी महीनों में देरी या गलतफहमियां हो सकती हैं।

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक जीवन काफी हद तक सकारात्मक रहेगा। शुक्र और गुरु का अच्छा प्रभाव घर में सुख-शांति बनाए रखेगा। शनि () की चौथी दृष्टि से कभी-कभी घर में तनाव आ सकता है, लेकिन समझदारी से स्थितियां संभाली जा सकती हैं।

ये भी पढ़ें

लीडरशिप क्वालिटीज लेकर पैदा होती हैं ये 5 राशि वाली महिलाएं, दूसरों को भी करती हैं प्रेरित
धर्म/ज्योतिष
लीडरशिप क्वालिटीज लेकर पैदा होती हैं ये 5 राशि वाली महिलाएं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Dec 2025 08:55 am

Published on:

03 Dec 2025 08:43 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kanya Rashifal 2026 : नए साल में सेहत को लेकर सावधान रहें कन्या राशि वाले लोग, इस क्षेत्र में मिलेगी सफलता

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Numerology: अपनी पत्नी पर जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लड़के, बनते हैं परफेक्ट पति

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Tula Rashifal 2026: नए साल में तुला राशि वाले बरतें सावधानी, आ सकती हैं ये दिक्कतें

Tula Rashifal 2026
राशिफल

Unpredictable Zodiac Signs: रिश्तों में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं ये 4 राशियां, प्यार में समझना मुश्किल

प्यार में सबसे अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती हैं ये 4 राशियां
धर्म/ज्योतिष

आज का टैरो राशिफल: कर्क, वृश्चिक की होगी चांदी! सिंह राशि वालों को क्यों सताएगी बेचैनी?

Tarot Card Reading 3 December 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 3 December 2025 : आज का राशिफल : मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और कुंभ के लिए शुभ, बाकी राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला दिन

Aaj Ka Rashifal 3 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.