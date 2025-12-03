Kanya Rashifal 2026 : नए साल में सेहत को लेकर सावधान रहें कन्या राशि वाले लोग, इस क्षेत्र में मिलेगी सफलता

साल 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य या थोड़ा कमजोर रह सकता है। कन्या राशि के स्वामी बुध अक्सर अनुकूल रहेंगे, लेकिन उनके अस्त और वक्री होने के समय आपको थकान, तनाव और हल्की-फुल्की परेशानियाँ हो सकती हैं। शनि की सातवीं दृष्टि से शरीर में थकावट, जोड़ों में दर्द या सुस्ती बढ़ सकती है। जिन लोगों को श्वसन संबंधी समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु (Guru) की स्थिति स्वास्थ्य में सुधार देगी। पूरे साल बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या और अनुशासन जरूरी है।