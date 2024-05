Weekly Horoscope (5 May to 11 May): वृषभ, मिथुन समेत इन 3 राशियों के लिए लकी है नया सप्ताह, धन लाभ से नौकरी, व्यापार में तरक्की तक के संकेत

Weekly Horoscope 5 May to 11 May 2024: मई का नया सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। रविवार से शनिवार यानी 5 मई से 11 मई 2024 के इस सप्ताह में कई बड़े ग्रह गोचर करेंगे, 1 मई को ही गुरु ग्रह ने वृषभ राशि में गोचर किया है, अब 9 मई को गुरु अस्त हो जाएंगे और 10 मई को बुध भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इससे सभी राशियों को कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक फल मिलेगा। मेष से कन्या तक की राशियों के लिए नए सप्ताह में सभी का करियर, आर्थिक और पारिवारिक जीवन, सेहत कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें साप्ताहिक राशिफल 5 मई से 11 मई 2024 (saptahik rashifal career 5 May to 11 May 2024)