Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Tarot Horoscope 7 To 13 September 2025: सिंह और कन्या राशि वालों के लिए खुशियों भरा साप्ताहिक, जानिए बाकी राशियों का भी टैरो राशिफल

Weekly Tarot Reading 7 September To 13 September 2025: 7 सितंबर से 13 सितंबर 2025 के बीच, मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? क्या नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आइए, जानते हैं टैरो कार्ड ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की दृष्टि से।

भारत

MEGHA ROY

Sep 06, 2025

tarot weekly horoscope 7 September to 13 September 2025, weekly tarot horoscope 7 September to 13 September 2025
Saptahik Tarot Rashifal 7 September to 13 September 2025 |फोटो सोर्स- Patrika.com

Weekly Tarot Reading 7 September To 13 September 2025: इस सप्ताह सिंह और कन्या राशि वालों के लिए खुशियों और सफलता से भरा रहेगा। टैरो कार्ड्स की सलाह से आपको नए अवसर मिलेंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वहीं, बाकी राशियों के लिए भी यह सप्ताह कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। जानिए आइए, जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की दृष्टि से इस हफ्ते टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं और कैसे प्रभावित होंगे आपके दिन-प्रतिदिन के हालात।

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Tarot Readings)

इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कुछ उलझनें सामने आ सकती हैं। ऐसे समय में आपके लिए सबसे बड़ा सहारा आपका खुद का अंतर्मन होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर बढ़ाएं। अपनी छठी इंद्री की आवाज़ को अनदेखा न करें, वही आपको सही दिशा दिखाएगी।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal 7 to 13 September 2025: मेष से कन्या राशि तक, इस हफ्ते आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं? जानिए करियर, भाग्य और सेहत की भविष्यवाणी
राशिफल
7 सितंबर से 13 सितंबर 2025 तक का राशिफल, Horoscope 7 September to 13 September 2025, Horoscope of the week,

हेल्थ टिप – मानसिक शांति के लिए ध्यान और गहरी सांसों के अभ्यास को अपनाएं।

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Tarot Readings)

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। चुनौतियों के बीच धैर्य बनाए रखें और खुद पर भरोसा रखें। परिस्थितियां भले ही कठिन क्यों न हों, लेकिन आपका आत्मबल ही आपको सही दिशा देगा। यह समय खुद को साबित करने का है।

हेल्थ टिप – पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त नींद का ध्यान रखें।

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Tarot Readings)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह ठहरकर सोचने और आत्मचिंतन करने का है। किसी भी समस्या को सतही तौर पर न देखें, बल्कि गहराई से उसका विश्लेषण करें। नया दृष्टिकोण अपनाने से चीज़ें साफ होंगी और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

हेल्थ टिप – स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों की सेहत पर ध्यान दें।

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Tarot Readings)


कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलन और न्याय पर आधारित रहेगा। आपके फैसले न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखेंगे, इसलिए निष्पक्ष रहें। मेहनत का परिणाम अब आपके पक्ष में जाने वाला है।

हेल्थ टिप – खुद को हाइड्रेटेड रखें और तैलीय भोजन से परहेज करें।

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Tarot Readings)

सिंह राशि के लिए यह सप्ताह बेहद ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आया है। अटकी हुई रुकावटें हटेंगी और मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में नई शुरुआत के अवसर आएंगे।

हेल्थ टिप – रोजाना हल्की कसरत और योग से शरीर को सक्रिय बनाए रखें।

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Tarot Readings)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रहेगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे और संतोष का अनुभव होगा। आपके प्रयास आपको अपने लक्ष्यों के और करीब ले जाएंगे। यह समय अवसरों को पहचानकर उनका लाभ उठाने का है।
हेल्थ टिप – तनाव कम करने के लिए प्रकृति के बीच समय बिताएं।

ये भी पढ़ें

Monthly Tarot Rashifal September 2025: धनु को संपत्ति लाभ, मीन को मेहनत का फल, पढ़ें सभी राशियों का टैरो मासिक राशिफल
राशिफल
September 2025 tarot card horoscope aries, September 2025 Tarot Horoscope,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

tarot card rashifal

weekly horoscope

Published on:

06 Sept 2025 03:38 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Horoscope 7 To 13 September 2025: सिंह और कन्या राशि वालों के लिए खुशियों भरा साप्ताहिक, जानिए बाकी राशियों का भी टैरो राशिफल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट