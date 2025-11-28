Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025: राहु-बृहस्पति का गोचर, इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Weekly Tarot Reading 30 November To 6 December 2025 (टैरो साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025) : टैरो कार्ड्स की मानें तो दिसंबर का पहला हफ्ता कई राशियों के लिए जबरदस्त रहने वाला है। इस हफ्ते देवताओं के गुरु बृहस्पति से लेकर मायावी राहु तक अपनी-अपनी जगह बदलेंगे, और इसका असर सिर्फ 12 राशियों तक सीमित नहीं रहेगा देश-दुनिया में भी हलचल दिखेगी। 1 से 7 दिसंबर 2025 के बीच, ग्रहों की चाल कुछ यूं रहेगी: 2 दिसंबर को राहु सीधे-सीधे शतभिषा नक्षत्र में दाखिल होंगे। अगले ही दिन, 3 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे। फिर 6 दिसंबर को बृहस्पति और बुध की जोड़ी बनकर नवपंचम राजयोग बनेगा, और बुध खुद वृश्चिक राशि में दाखिल हो जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल भी धनु राशि में पहुंचेंगे, वहीं बुध-शनि का साथ एक और नवपंचम राजयोग बनाएगा। बाकी ग्रहों की बात करें तो राहु कुंभ, केतु सिंह और शनि मीन राशि में टिके रहेंगे।
टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह हफ्ता कई राशियों के लिए संपत्ति का सुख, करियर में उन्नति और आर्थिक मजबूती लेकर आ रहा है। मेष से मीन तक, जानिए आपके लिए यह सप्ताह कितना सौभाग्यशाली साबित होगा।
मेष राशि के लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा संघर्षपूर्ण रहने वाला है। लेकिन, आपको इस हफ्ते संपत्ति का सुख भी मिलेगा। करियर और परिवार से जुड़े जितने भी काम आपके अधूरे थे वह सभी पूरे हो जाएंगे। साथ ही इस हफ्ते आपको परिवार की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्रतियोगिता का परिणाम सुखद रहेगा। पड़ोसी ईर्ष्या भाव रखेंगे, बेकार की कहासुनी से बचें।
वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होगा। क्योंकि, इस हफ्ते आपको महत्वपूर्ण पदों पर बैठे प्रभावशाली लोग आपका पक्ष लेंगे। जिससे कार्यस्थल में आप जो पिछले काफी समय से परेशानियों का सामना कर रहे थे वह सभी समाप्त हो जाएंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। इस हफ्ते आप बेहद शांति का अनुभव करेंगे।
मिथुन राशि के लोगों को इस समय मकान और जमीन के सौदों से भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावनाएं हैं। व्यवसाय हो या नौकरी इस हफ्ते दोनों ही जगह आपके लिए उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं। साथ ही इस हफ्ते मित्रों या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
कर्क राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाला रहेगा। इस सप्ताह आप अपने सभी वित्तीय कार्य निपटाने में सफल रहेंगे। यह सप्ताह आप जो भी निवेश करेंगे उससे आपको लाभ हो सकता है। साथ ही आज आपको अपने जीवन के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी।
इस सप्ताह में अपने सभी कार्य बहुत ही युक्ति संगत व सुचारू तरीके से करेंगे। हालांकि, इस हफ्ते आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है आपको शारीरिक कष्ट के कारण इस हफ्ते काफी परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता रहना चाहिए। इतना ही वहीं इस हफ्ते आप कुछ सामाजिक या धार्मिक सेवा के कार्य भी किए जा सकते हैं।
कन्या राशि के लोगों का फोकस इस हफ्ते करियर पर अधिक रहने वाला है। वक्त की मांग है कि आप फिलहाल, अपने करियर पर अधिक फोकस करें। हालांकि, इस हफ्ते आपको काफी मानसिक तनाव रहने वाला है। क्योंकि आप घर और ऑफिस की बातों में खुद का काफी उलझा हुआ महसूस करेंगे। कोशिश करें की आप जितना हो सके तनाव से दूर रहें। वरना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है।
