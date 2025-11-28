Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025: राहु-बृहस्पति का गोचर, इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Weekly Tarot Reading 30 November To 6 December 2025 (टैरो साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025) : टैरो कार्ड्स की मानें तो दिसंबर का पहला हफ्ता कई राशियों के लिए जबरदस्त रहने वाला है। इस हफ्ते देवताओं के गुरु बृहस्पति से लेकर मायावी राहु तक अपनी-अपनी जगह बदलेंगे, और इसका असर सिर्फ 12 राशियों तक सीमित नहीं रहेगा देश-दुनिया में भी हलचल दिखेगी। 1 से 7 दिसंबर 2025 के बीच, ग्रहों की चाल कुछ यूं रहेगी: 2 दिसंबर को राहु सीधे-सीधे शतभिषा नक्षत्र में दाखिल होंगे। अगले ही दिन, 3 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे। फिर 6 दिसंबर को बृहस्पति और बुध की जोड़ी बनकर नवपंचम राजयोग बनेगा, और बुध खुद वृश्चिक राशि में दाखिल हो जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल भी धनु राशि में पहुंचेंगे, वहीं बुध-शनि का साथ एक और नवपंचम राजयोग बनाएगा। बाकी ग्रहों की बात करें तो राहु कुंभ, केतु सिंह और शनि मीन राशि में टिके रहेंगे।