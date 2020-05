मां से नाराज़ 5 साल का बच्चा SUV लेकर भागा, पुलिस के पकड़ने पर बताया - दूसरे शहर कार (Lamborghini ) ख़रीदने जा रहा था

नई दिल्ली। एक पांच साल के बच्चे ने अपनी हसरत पूरी करने के लिए ऐसी हरकत की जिसके बारे में सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। जी हां एक पाँच वर्षीय लड़के को यूटा में अपने माता-पिता की कार चलाते हुए पकड़ा गया। दरअसल ये बच्चा लेम्बोर्गिनी खरीदने के लिए कार ड्राइव कर कैलिफोर्निया जा रहा था।

हाइवे पेट्रोल पुलिस ( Highway Patrol Police ) ने जब कार को दौड़ते हुए देखा तो पहले उन्हें लगा कि कोई नौसिखिया हाइवे पर गाड़ी दौड़ा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने कार को रोका तो सभी भौचक्कें रह गए।इसके बाद पुलिस ने बच्चे से पूछताछ शुरू की।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह बच्चा लक्जरी स्पोर्ट्स कारों ( Sports Car ) का तगड़ा शौकीन है। बच्चे ने पुलिस को बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ बहस करने के बाद घर से चला गया, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लेम्बोर्गिनी खरीदने से इनकार कर दिया।

His story is that he left home after an argument with Mom, in which she told him she would not buy him a Lamborghini. He decided he'd take the car and go to California to buy one himself. He might have been short on the purchase amount, as he only had $3 dollars in his wallet.