दुनिया की वो जगहें जिन्हें गूगल मैप पर देखना मना है

क्या आपको पता है दुनियाभर में ऐसी कई जगह हैं जिन्हें गूगल मैप पर आप देख नहीं सकते .. आज हम आपको उन्हीं जगहों के बारे में बताएंगे।

Google Map पर दुनिया के किसी भी इलाके में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके जरिए आप सही दिशा और जगह के बारे में जान पाते हैं। आपने अक्सर कैब ड्राइवर को इसका इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। हालांकि, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें गूगल आपको देखने नहीं देगा। हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कूक के घर को एप्पल मैप और गूगल मैप पर बलर कर दिया गया था। आज हम आपको ऐसी 7 जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें गूगल मैप पर देख ही नही सकते।

7 places You Can't See on Google Maps