महिला को फ्रिज से मिली 25 साल पुरानी पेस्ट्री, सोशल मीडिया पर बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर इन दिनों बड़ी ही हैरान कर देने वाली सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल एक महिला को अपने फ्रिज में 25 साल पुरानी पफ पेस्ट्री ( Puff Pastry ) मिली। आयरलैंड ( Ireland ) के एक व्यक्ति ने पफ पेस्ट्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा भी की है।

पफ पेस्ट्री पर इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख 'मार्च 95' लिखी। इसके बावजूद भी इस पेस्ट्री को खोजने वाली महिला ने इसे कूड़ेदान में फेंकने की बजाय खाना ज्यादा बेहतर समझा। यह पेस्ट्री महिला को तब मिली जब वो लॉकडाउन में फ्रिज की सफाई कर रहे थे।

माइकल पैट्रिक ( Michael Patrick ) ने ट्विटर पर अपने फ्रीजर से पफ पेस्ट्री के पैकेट की तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा कि ये पेस्ट्री मेरे छोटे भाई की तुलना में ज्यादा पुरानी है। पैट्रिक ने ट्वीट किया कि डिश ओवन में है, जब तक पेस्ट्री तैयार होती तब तक लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच चुका था।

One of the advantages of the lockdown is that the mother is finally getting to the bottom of her giant chest freezer.



Behold: 25 year old puff pastry. pic.twitter.com/lyIArR7d0V