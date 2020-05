नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लॉकडाउन 4 ( Lockdown 4.0 ) लागू करने की बात कह दी हैं। पीएम ने कहा कि यह लॉकडाउन पिछले तीन लॉकडाउन से पूरी तरह से अलग होगा। इस बार किए जाने वाले लॉकडाउन में नए नियम लागू किए जाएंघे जिनकी घोषणा 18 मई से पहले की जाएगी।

पीएम के भाषण के बाद हिल गई सोशल मीडिया की दुनिया, वायरल हुए कई मजेदार Memes

#Lockdown4 #NarendraModi#AatmaNirbharBharat



*Le Me after making adrakh wali chai By Myself * pic.twitter.com/ZnPyFcX785