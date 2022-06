सामने आया दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का चेहरा, खोज के लिए लंदन के सर्जन ने खास तकनीक का किया इस्तेमाल

दुनिया में किसका चेहरा सबसे खूबसूरत है? क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं। अगर नहीं तो अब जान जाएंगे। क्योंकि साइंस ने भी इस बात का जवाब दे दिया है आखिर दुनिया में किस महिला का चेहरा सबसे खूबसूरत है और इसके पीछे की वजह क्या है?

कई महिलाएं खुद को काफी खूबसूरत मानती हैं। यही नहीं दुनियाभर में उनकी खूबसूरती की तारीफ भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाकई दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा किसका है? अगर नहीं तो अब जान जाएंगे क्योंकि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है। इतना ही नहीं साइंस ने ये भी बताया कि आखिर इस महिला का चेहरा सबसे खूबसूरत क्यों है। State of the art face mapping data के मुताबिक, खूबसूरती में मामले में अमरीकी अभिनेत्री अंबर हर्ड का चेहरा दुनिया की सबसे खूबसूरत चेहरा है। किम कार्दशियन और ब्रिटिश सुपरमॉडल केट मॉस भी इस रेस में उनके पीछे रह गई हैं।

Amber Heard Most Beautiful Face In The World London Surgeon Find With Latest Technique