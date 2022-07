नाक-होंठ-जीभ और उंगलियां कटवा कर एलियन बना शख्स, मांगने गया जॉब तो कंपनी से मिला ऐसा जवाब, बोला- 'अब क्या करूं'

एंथनी खुद को एक ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट मानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐलियन जैसा दिखने के लिए अपनी पूरी बॉ़डी पर टैटू बनवाने के साथ-साथ कई तरह की सर्जरी करवाई हैं। ब्लैक एलियन बनने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मगर अब उन्हें अपने इस अलग रूप की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है।

दुनिया में एक से बढ़कर एक से एक लोग रहते हैं जिनके शौक बहुत ही अजीबो-गरीब होते हैं। अलग दिखने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। खूबसूरत बनने की चाह में कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। तो कुछ लोग पैसे खर्च करके बदसूरत बन रहे हैं। अब आप कहेंगे बदसूरत बनने के लिए कौन पैसे खर्च करता है। तो आपको बता दें, एक ऐसा ही शख्स फ्रांस में रहता है, जिसे टैटू गुदवाने का बहुत शौक था, तो उसने अपने पूरे शरीर पर टैटू गुदवा डाले। फ्रांस के रहने वाले इस शख्स का नाम एंथनी लोफ्रेडो है, मगर दुनिया उसे ब्लैक एलियन बुलाती है।

