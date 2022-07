गजब का अंधविश्वास! गांव वालों ने इच्छापूर्ति के लिए करवा दी मेंढक-मेंढकी की शादी, जानें क्या है पूरा मामला

लोगो का कहना है की गांव में बारिश के लिए सभी गांव वाले परमपरा के अनुसार मेंढ़क की शादी बड़ी धूमधाम से करते है। जिसके बाद गांव मे बारिश होने लगती है। यही कारण है कि औरंगाबाद जिले के इस गांव में मेंढक-मेंढकी की शादी कराई गई।

वैसे तो शादी के लग्न का समय बीच चुका है, मगर औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड के अहियापुर और अल्पा गांव में पिछले 2-3 रातों में महिलाएं लोकगीत गाती सुनाई दी। इसी बीच गाते-बजाते रात के समय बैंड बाजो के साथ बारात भी आई। महिलाओं ने गीत गाकर बारातियों का स्वागत भी किया। इस शादी में मेंढक को दूल्हा और मेंढकी को दूल्हन बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेंढक और मेंढकी की शादी क्यों कराई जा रही है। तो आपको बता दें, औरंगाबाद में लोग बारिश न होने के कारण परेशान हैं।

Frogs married off in Aurangabad to please rain God, end drought like situation