इस गांव में मर्दों की एंट्री पर है बैन, नहीं रहता एक भी पुरुष, फिर भी प्रेग्नेंट हो जाती है महिलाएं, जाने क्या है इसके पीछे का रहस्य

अफ्रीका के इस गांव का निर्माण साल 1990 में 15 महिलाओं ने किया था। इन 15 महिलाओं का कथित तौर पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा बलात्कार और शारीरिक शोषण किया गया था। मर्दों से मिले इस अत्याचार पर इन औरतों ने विचार किया और गांव में इनके आने पर बैन लगा दिया।

ये दुनिया अजीबो-गरीब जगहों और लोगों से भरी पड़ी है। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं और ऐसे अनोखे तरह के लोग हैं जिनके बारे में जानकर हमें यकीन नहीं होता। वहीं इनसे जुड़े ऐसे कई रहस्य भी होते हैं जो बिल्कुल आम नहीं होती। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने में कई साल लग जाते हैं, तो कुछ ऐसे रहस्य आज भी दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें सुलझा पाने में सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं कई ऐसे रहस्य जो सुलझ तो जाते हैं मगर लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं। आज हम ऐसे गांव की बात करने जा रहे हैं जहां सिर्फ महिलाएं रहती हैं और वहां पुरुषों के जाने पर पाबंदी लगाई गई है, मगर फिर भी वहां की औरते प्रेग्नेंट हो जाती हैं।

