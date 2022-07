समुद्र से बाहर निकली पौराणिक कथाओं वाली श्रापित मछली, आने वाली है तबाही? 11 साल पहले जब आई थी नजर तो हुई थी बड़ी दुर्घटना

चिली के समुद्री तट के किनारे मछुआरों ने एक ऐसी मछली पकड़ी है जिसे पौराणिक कथाओं में श्रापित बताया जाता है। लोगों का मानना है की इस मछली के दिखने का मतलब है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। लोग इसके मिलने से कई तरह की अटकले लगा रहे हैं।

दुनिया में आज भी कईं ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में हमने या तो फिल्मों में देखा होगा या फिर पौराणिक कथाओं में सुना होता है। किस्सों कहानियों में हमने कई ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा होता है जिसे हम असल जिंदगी में शायद ही पा सकते हैं या फिर देख सकते हैं। मगर हाल ही में चिली में मछुवारों के हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिसे पौराणिक कथाओं में श्रापित बताया जाता है। मछुआरों को समुद्र में एक 16 फीट लंबी मछली मिली है जिसे लोग श्रापित मछली कह रहे हैं, क्योंकि इसके मिलने से लोगों को कुछ बड़ी अनहोनी होने की आशंका लग रही है।

16-Foot Serpent-Like Mythical Fish Believed to Be a 'Bad Omen' Found Off the Coast of Chile