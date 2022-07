विवाद सुलझाने के लिए लिया गया सिक्के का सहारा, टॉस जीतकर भारत ने पाकिस्तान से जीती थी 'राष्ट्रपति की बग्घी', जानिए क्यों खास है ये शाही बग्घी?

भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त भारत ने काफी कुछ गंवा दिया तो वहीं कुछ भारत को ऐसी चीजे मिली जिन पर हम गर्व कर सकते है। बंटवारे के दौरान दोनों देशों में जमीन से लेकर सेना तक हर चीज का बंटवारा हुआ था।

अक्सर खेल के मैदान में टॉस करके किसी फैसले को हमने कई बार देखा होगा। मगर आज हम आपको ऐसी बग्घी के बारे में बताने जा रहे है जिसे भारत ने पकिस्तान से बटवारे में टॉस जीतकर हासिल किया था। अंग्रेजो के गुलामी के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब हमारे देश में सबसे बड़ा बदलाव बटवारे का हुआ। इस बटवारे में भारत ने काफी कुछ गंवा दिया तो वहीं कुछ भारत को ऐसी चीजे मिली जिन पर हम गर्व कर सकते है। तो चलिए आपको बताते हैं बटवारे का यह किस्सा।

Buggy used by Presidents was won over a coin toss with Pakistan, After the partition of India and Pakistan