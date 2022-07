Bihar News: गाड़ी में मिली शराब तो डॉगी पहुंच गया हवालात, जानें क्या है पूरा मामला

बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से एक कुत्ते को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान एक कार में शराब पकड़ी गई, शराब के साथ पकड़े गए दो लोग जेल भेज दिए गए, मगर उनकी वजह से कार में मौजूद कुत्ता अलग सजा काट रहा है।

बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए शराब पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद वहां शराब की अवैध बिक्री का धंधा चल रहा है। ऐसे में पुलिस को जब एक कार से शराब की बोतलें बरामद हुईं तो पुलिस ने ड्राइवर समेत उसके कुत्ते को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शराब जब्त कर गाड़ी के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को जेल भेज दिया, जबकि कुत्ते को थाने में ही रख लिया है। अब पुलिस को उसकी देखभाल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है।

Buxar Police arrested dog along with person for breaking prohibition Law