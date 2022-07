इस देश में आप बनकर जा रहे हैं मेहमान तो गलती से भी न मांगे 'नमक', अगर मांग लिया तो होगा बुरा अंजाम!

मिस्र में अगर किसी के यहां आप मेहमान बनकर जा रहे हैं तो संभलकर। वहां खाने में नमक कम हो तो भूलकर भी न मांगें। ऐसा करना वहां माना जाता है अपमान।

दुनिया में हर देश के रीति-रिवाज अलग-अलग होते हैं। इन्हीं रीति-रिवाजों को लोग सदियों से अपनाते आ रहे हैं और अगर गलती से कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो वह मुसीबत में फंस जाता है। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां खाना खाते वक्त अलग से अगर नमक मांग लेता है तो मेजबान का अपमान माना जाता है। हम यहां बात कर रहे हैं मिस्र की, यहां अगर किसी ने गलती से नमक मांग भी लिया तो उसे मुसीबत मोल लेने जैसा काम कर दिया है।

Salting your food in Egypt is considered a huge insult, Don't Ask For Salt When Dining