पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का मीम पोस्ट करने पर BJP कार्यकर्ता अरेस्ट, सोशल मीडिया पर हंगामा

नई दिल्ली : 2019 लोक सभा चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है नेताओं के बीच कहा-सुनी तेज होती जा रही है। और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि उनके समर्थक भी एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। ताजा मामला पश्चिम बंगाल का है यहां बीजेपी यूथ विंग की सदस्य प्रियंका शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला लुक पर ममता बनर्जी की फोटो लगाकर उसे फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दिया । बस फिर क्या था पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी को ये बात नागवार गुजरी और बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ FIR के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि प्रियंका शर्मा हावड़ा में भाजपा युवा मोर्चा की संयोजिका हैं ।

ममता बनर्जी को जहां ये मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ममता सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की।दक्षिणी बैंग्लुरू से भाजपा प्रत्याशी और युवा नेता तेजस्वी सूर्या समेत कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तेजस्वी ने ममता सरकार के इस कदम को गलत बताते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होनें ममता और मोदी पर बने मीम को पोस्ट करते हुए बताया है कि किस तरह मोदी को फासीवादी बताने वाली ममता ने अपने खिलाफ एक मीम पोस्ट करने पर प्रियंका शर्मा को जेल में डाल दिया, वहीं मोदी को हिटलर बताने वाले कांग्रेस के मीम पर कैसे मोदी ने कोई भी कार्यवाई नही की थी। इस समय सोशल मीडिया पर ममता सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है।

Case 1- BJYM's Priyanka Sharma puts up photoshop picture of Mamata Di & is now in jail.

But Mamata is not fascist



Case 2- Cong's @srivatsayb tweets photoshop picture of PM Modi. Modi rightly does not prosecute him.

But Modi is fascist



Will you condemn her arrest, @srivatsayb? pic.twitter.com/L07OEn7Jfd