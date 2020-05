शिकार के लिए पीछे पड़े चीते को बारहसिंगा ने खूब छकाया..देखें Viral Video

नई दिल्ली। इंटरनेट की दुनिया में आजकल बारहसिंगा ( Barasingha ) और चीते ( Cheetah ) का एक वीडियो खू धूम मचा ( Viral Video ) रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में चीता, बारहसिंगा का शिकार करने के लिए उसके पीछे बड़ी ही फुर्ती के साथ फर्राटा भर रहा है।

इस वीडियो ( Video ) को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता नंदा ने अपने ट्विटर से शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन मे लिखा, 'देखिए, कैसे चीता, बारहसिंगा का पीछा करता है। लोगों को ये वीडियो इतना भाया कि इसके व्यूज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।

शराब के नशे में भालू से भिड़ गया एक शख्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो क्लिप ( Video Clip ) में बारहसिंगा ( Barasingha ), चीते ( Cheetah ) से बचने के लिए जबरदस्त दौड़ ( Run ) लगा रहा है लेकिन आखिर में क्या हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका क्योंकि यह वीडियो ( Video ) सिर्फ 6 सेकेंड का है।

Just watch how the fastest of the big cats Cheetah, uses its long tail to balance....

Simple woh👌 pic.twitter.com/8eM1EPrcca