क्रिस गेल ने क्रिकेट के मैदान पर लात मारकर उड़ा दी गेंद लोग बोले क्या किक मारी है, देखिए वीडियो

नई दिल्ली: अगर हम आपसे कहें कि क्रिकेट के मैदान पर एक खिलाड़ी ने गोल किया, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल, एक वीडियो ( Video ) सामने आया है, जिसमें क्रिस गेल ( Chris Gayle ) गेंद को पकड़ने के लिए तेजी से बाउंड्री की तरफ भागे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देख हर कोई देखता रह गया। गेल का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल ( viral ) हो रहा है।

दरअसल, सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद ( Sunrisers Hyderabad ) और किंग्स इलेवन पंजाब ( Kings XI Punjab ) के बीच मैच खेला गया। मैच के दौरान बल्लेबाज के शॉट मारने के बाद बॉल बाउंड्री की तरफ तेजी से जा रही थी। गेंद को रोकने के लिए पीछे से क्रिस गेल भागे, लेकिन गेल के पैर से गेंद लग कर हवा में उड़ी और चौका हो गया। वहीं इसके बाद सोशल मीडिया ( social media ) पर गेल की इस फील्डिंग का मजाक बन रहा है। ट्विटर ( Twitter ) पर एक यूजर ने लिखा 'फील्डिंग करते-करते गेल फुटबॉल खेलने लगे।' एक अन्य यूजर ने लिखा 'वाह क्रिस गेल क्या गोल किया है।'

