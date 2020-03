सड़क के बीचोबीच हुआ नेवले और कोबरा का भयंकर युद्ध, Video में देखें आखिर किस के हाथ लगी बाजी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिन जंगल की अनोखी दुनिया के हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते है। ऐसा ही एक ओर दिलचस्प वीडियो आजकल लोगों को खूब लुभा रहा है। यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है।

जो वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है उसमें बीच रोड पर कोबरा ( Cobra ) और नेवले ( Mangoose ) को आपस में भिड़ते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दोनों को एक दूसरे के पर भयंकर वार करते देखा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोबरा बीच रोड पर रेंग रहा है और उसी वक्त एक नेवला वहां आ जाता है।

Animals trying to kill a snake is akin to suicide, but mangoose have tricks of their own.Residing for millions of years alongside them, they have adopted to its venom. Agility, thick coats & glycoprotein production makes it immune to venom.Thick jaws brings cobra down in seconds. pic.twitter.com/d32TmUTjcJ