सोशल मीडिया पर वायरल हुई खाना खाते हुए पुलिसकर्मी की तस्वीर, लोग कर रहे हैं सलाम

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक ‘पुलिसकर्मी’ की फोटो काफी तवायरल हो रही है। फोटो में पुलिसकर्मी जमीन पर बैठकर अकेले खाना खाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फोटो ने हर किसी के दिल को छू लिया और नतीजतन इसे इंटरनेट के जरिए जमकर शेयर किया गया।

कोरोना वायरस को हराने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। ऐसे में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। फिलहाल इस फोटो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि यह तस्वीर लॉकडाउन के दौरान की है।

