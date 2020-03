CoronaVirus की दहशत: जब टॉयलेट पेपर के लिए भिड़ गई औरतें, एक दूसरे के बाल पकड़ कर की पिटाई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में आतंक फैला रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस भायानक वायरस ने अब तक 3500 लोगों की जान ले ली है। इस बिमारी से बचने के लिए डॉक्टर ने लोगों से सॉफ सफाई से रहने की अपील की है। जिसके चलते लोग इससे बचने के लिए साफ-सफाई का पहले से कहीं ज्यादा ध्यान रख रहे हैं और ज्यादा मात्रा में हैंड वॉश और टॉयलेट पेपर खरीद रहे हैं।

लोगों के अधिक मात्रा में हैंड वॉश और टॉयलेट पेपर खरीदने की वजह से बाजार में इनकी किल्लत हो रही है।हाल ही इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है।जिसमें औरतें टॉयलेट पेपर के लिए लड़ती (Women Fighting Video ) नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में दिख रही है लोगों को कोरोना वायरस के खात्मे की उम्मीद! जानें क्या हैं इसमें खास

Love these screeching ladies mauling over the dunny-roll in Australia.



A virus really does bring out the best in humanity. #CoronavirusOutbreak



Credit @_West_Sydney_



pic.twitter.com/CK0Gcz6gZi