क्या 5 अप्रैल को 9 बजकर 9 मिनट पर मर जाएगा कोरोना वायरस ? जानें क्या है सच्चाई

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खिलाफ भारत की जंग जारी है। कोरोना ( COVID-19 ) के संकट के अंधकार को चुनौती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने लोगों से अपील की है, 5 अप्रैल रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद कर घर के दरवाजे या बालकनी में खड़े होकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। 130 करोड़ देशवासी प्रकाश की ताकत का परिचय देंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे है।

क्या 130 मोमबत्ती जलाने से मरेगा कोरोना वायरस ? ( Coronavirus Rumors )

सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें लिखा है, नासा के शोध के अनुसार, कोरोना वायरस गर्म तापमान में जीवित नहीं रह सकता। इसके साथ यह भी लिखा है, एक आईआईटी प्रोफेसर के अनुसार यदि एक साथ 130 मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, तो तापमान में 9 डिग्री की वृद्धि होगी। इससे 5 अप्रैल यानी रविवार को रात 9.09 बजे कोरोनो वायरस ( Coronavirus ) की मृत्यु हो जाएगी।

Don't fall for the rumours/unscientific reasoning on the appeal for lightning Diya/candles/flash/torch on 5th April at 9pm.



This initiative is to show solidarity and confidence in our collective fight against #Covid19



Please maintain #SocialDistancing to keep #Covid19 at bay! pic.twitter.com/ZrR9PdhJjv