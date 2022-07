भारत के इस जिले में मरने के बाद भी घर वाले कराते हैं शादी, वायरल हो रही वीडियो

प्रेत कल्याणम नाम से जाने जानी वाली इस परंपरा में मरे हुए बच्चों की शादी के दौरान वो सभी रसमें निभाई जाती है जो शादी के दौरान की जाती हैं। इस शादी में सगाई से लेकर सात फेरे, कन्यादान और मंगलसूत्र बंधन जैसी परंपराओं का पालन किया जाता है।

भारत में ऐसी बहुत सारी परंपराएं और ज्ञान प्रचलन में थे, जो अब लुप्त हो गए हैं या अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। इन्हीं में से कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले में एक परंपरा आज भी जीवित है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाऐंगे। ये परंपरा है मरने के बाद की जाने वाली शादी। शायद अब आप सोच रहे होंगे की आखिर मरने के बाद कोई शादी कैसे कर सकता है। तो आपको बता दें कि दक्षिण कन्नड़ जिले में यह परंपरा अभी भी जीवित है, जहां दो बच्चों को मरने के बाद उनकी शादी कराई जाती है। हाल ही में गुरुवार को दो मरे हुए बच्चों को शादी के बंधन में बांधा गया है। अब इस परंपरा के पीछे कारण तो जरूर होगा ही, तो चलिए जानते हैं इस शादी के पीछे का रहस्य।

Dead people get married here in Karnataka: Viral Twitter thread explains how