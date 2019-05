इस ई-कॉमर्स कंपनी ने दिव्यांग को रखा नौकरी पर, वीडियो हो गया वायरल हर कोई कर रहा है तारीफ

नई दिल्ली: आपने कई बार खाना बाहर से ऑर्डर किया होगा, जिसके बाद आपको खाना देने के लिए डिलीवरी बॉय आता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे डिलीवरी बॉय को देखा है जो दिव्यांग हो। शायद नहीं तो इन दिनों सोशल मीडिया ( social media ) पर एक वीडियो काफी वायरल ( viral ) हो रहा है। इस वीडियो में एक दिव्यांग शख्स फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता हुआ नजर आ रहा है।

'हनी गोयल' नाम के ट्विटर ( Twitter ) अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में एक दिव्यांग व्यक्ति एक ई-कॉमर्स कंपनी की टी-शर्ट पहनकर डिलीवरी बॉय का काम करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो ( video ) में देखा जा सकता है कि ये शख्स एक हाथ से साइकिल को चला रहा है। ये शख्स तीन पहिएं वाली साइकिल पर है। अब तक इस वीडियो को डेढ़ लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं लोग इस वीडियो को जमकर शेयर भी कर रहे हैं।

#Zomato you keep rocking , you made my day , this man is the inspiration for all who thinks there's life is screwed , please make this man famous pic.twitter.com/DTLZKzCFoi