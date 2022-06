क्या आप जानते हैं एक ट्रेन को बनाने में कितना आता है खर्च, सिर्फ इंजन की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि रोजाना बड़ी तादाद में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। समर वेकेशन में तो ये संख्या औ भी बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते है कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है, महज के इंजन की कीमत ही आपको चौंका देगी।

सुगम और सुविधान होने की वजह से देशभर में करोड़ों लोग रोजाना यात्रा के लिए रेल का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि रेल को भारत की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई यात्रा के लिए ट्रेन से सफर जरूर करता है। खास तौर पर समर वेकेशन के दौरान रेल यात्रियों की संख्या में और भी इजाफा हो जाता है। इसकी वजह है कि, भारतीय रेलवे नेटवर्क देश के कोने कोने में फैला है। कम दूरी हो या फिर ज्यादा ट्रेन की पहुंच ज्यादातर इलाकों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्च जाता है। सिर्फ एक इंजन की कीमत जानकर ही आप चौंक जाएंगे। आइए जानते कि आखिर एक ट्रेन कितने में बनती है।

Do You Know Price Of Train How Much It Cost To Buy Indian Railways